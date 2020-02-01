«Я бы не спешил покупать билет на Гран При Китая». Медэксперт о коронавирусе

По последним данным, из-за вспышки коронавируса 259 человек погибли, заражены 9826 человек (из них в Китае 9720). За пределами Китая, по информации ВОЗ, зарегистрировано 106 подтвержденных случаев заражения в 19 странах. Как вчера стало известно Motorsport.com, эпидемия поставила крест на проведении гонки Формулы Е в китайском городе Санья 21 марта.

От поездок в Китай рекомендуют воздержаться, авиакомпании прекращают прямые рейсы в страну, отменяются спортивные мероприятия. О том, состоится ли запланированный на 19 апреля Гран При, высказался Серхио Брусин из Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC)

«Вирус все еще распространяется, в этом нет никаких сомнений, – цитирует Брусина газета Guardian. – В Китае наблюдается огромный рост случаев заболевания, в других странах обнаруживаются инфицированные. Мы наблюдаем передачу инфекции от человека к человеку за пределами района Ухань, что может свидетельствовать о дальнейшем распространении.

Трудно предсказать то, что произойдет до апреля. Но если инфекция продолжит распространяться такими темпами, билет на Формулу 1 я покупать бы не спешил».