«Я бы на его месте нервничал». Экс-пилот объяснил сложность положения Переса
По мнению Джонни Херберта, мексиканский пилот не может испытывать уверенности в будущем, даже выступая на самой быстрой машине чемпионата
Макс Ферстаппен и Серхио Перес проводят свой третий сезон в качестве партнеров по Red Bull. В отличие от двух предыдущих, когда голландец явно был лидером в этой паре, с начала 2023-го Перес попробовал навязать напарнику борьбу и в какой-то момент их конкуренция складывалась очень остро.
Но затем Макс прочно захватил инициативу и выиграл восемь Гран При кряду, сняв все вопросы о судьбе чемпионского титула. Перес, как сам признавался, прошел через сложный период – но справился с ним и сейчас вновь готов демонстрировать результары.
Однако все далеко не так просто, как может показаться – в этом уверен победитель трех Гран При Джонни Херберт.
«Вся эта ситуация не может не беспокоить Переса, – объяснил он в интервью OLBG. – Никто не хочет так значительно проигрывать партнеру по команде. Будь я на его месте, наверняка чувствовал бы себя нервно и очень дискомфортно.
Он может считать, что хорошо справился с какой-то квалификацией, но одного взгляда на итоговый протокол наверняка хватает, чтобы у него в голове промелькнула мысль: "Ох, нет. Я так сильно проигрываю. Как же мне быть?".
Позади полсезона, а ответа на этот вопрос так и нет. В отдельных гонках у него что-то еще получается, но в целом Ферстаппен стабильно быстрее. И что-то с этим сделать может только сам Серхио».
Эксперт добавил: «Понятно, что Макс очень доволен такой ситуацией. Он не испытывает вообще никакого прессинга».
По словам 59-летнего британца, положение Переса осложняется еще и тем, что у того нет никаких гарантий продления контракта после 2024 года, когда закончится действие нынешнего: «В Red Bull говорят, что ему достаточно выступать стабильно и обгонять соперников из других команд.
Но ведь есть те, кто справится с этим не хуже. Они наверняка посматривают на Ландо Норриса. Хотя мне сложно судить об условиях его соглашения с McLaren.
А вот Шарль Леклер и Карлос Сайнс едва ли покинут Ferrari. Для обоих переход в Red Bull несет в себе известный риск, ведь придется конкурировать с Ферстаппеном».
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