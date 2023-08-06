«Я бы действовал жестко». Джордан предложил план спасения Ferrari
Бывший босс побеждавшей команды Ф1 рассказал, что бы он сделал, окажись в кресле руководителя Скудерии
Ferrari уже 15 лет не выигрывала титулов в Формуле 1. Легендарная команда переживала за это время взлеты и падения, побеждала в гонках, но в итоговых протоколах оставалась в лучшем случае второй.
Очередные перестановки в Маранелло – минувшей зимой уволенного Маттиа Бинотто сменил на посту руководителя Фредерик Вассер – не изменили этой картины. В сезоне-2023 гонщики на алых машинах порой смотрятся неплохо на трассах Гран При, но не в силах угнаться за фаворитами из Red Bull. В Кубке конструкторов команда и вовсе занимает четвертое место.
Несмотря на современную инфраструктуру и солидный бюджет, Скудерия пока не может отыскать свой путь к победе. О том, как он бы решал эту задачу, в подкасте Formula For Success рассказал популярный эксперт Эдди Джордан.
«Если бы я работал там, то, без сомнений, создал бы подобие той структуры, которая была во времена Михаэля [Шумахера], – объяснил ирландец. – В то время у них существовал мозговой центр, куда вошли Рори Берн, Пэт Симондс и Жан Тодт (за давностью лет Эдди, похоже, спутал Симондса, который никогда не работал в Скудерии, с Россом Брауном – прим.ред.).
У нынешней Ferrari беда с иерархией, я открыто говорю им это. В команде работают замечательные инженеры, которым о силам построить классные шасси и моторы. Но чтобы побеждать, необходимы финальные мелочи. Именно они и определяют разницу».
Эдди Джордан, Channel 4 F1 TV
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Джордан продолжил: «Мне кажется, им нужны люди, которые по ходу карьеры прошли через картинг и молодежные формулы. Когда нанимаешь тех, у кого нет подобного опыта, люди не могут опираться на прежние знания и спросить себя: "Постойте, а как мы решали эту задачу в Формуле 3?".
Из-за этого они допускают глупые ошибки, которые и сдерживают команду. Уж извините, но будь я боссом Ferrari, действовал бы жестко. И пусть это звучит пафосно, но мне кажется, что мои меры возымели бы действие».
Команда Jordan выступала в Ф1 с 1991 по 2005 годы. Позже она несколько раз меняла владельцев и название – сейчас это Aston Martin.
«Они не возьмут Риккардо». Джордан предсказал будущего напарника Макса
«Они не возьмут Риккардо». Джордан предсказал будущего напарника Макса «Они не возьмут Риккардо». Джордан предсказал будущего напарника Макса
«Странно все это». Джордан усомнился в условиях сделки Alpine с американцами
«Странно все это». Джордан усомнился в условиях сделки Alpine с американцами «Странно все это». Джордан усомнился в условиях сделки Alpine с американцами
Джордан о Ферстаппене: Из-за него гонки стали до смерти скучными
Джордан о Ферстаппене: Из-за него гонки стали до смерти скучными Джордан о Ферстаппене: Из-за него гонки стали до смерти скучными
Источник: Ferrari будет строить машину 2024 года по образу Red Bull RB19
Источник: Ferrari будет строить машину 2024 года по образу Red Bull RB19 Источник: Ferrari будет строить машину 2024 года по образу Red Bull RB19
Ferrari вновь выбрала Шварцмана пятничным юниором
Ferrari вновь выбрала Шварцмана пятничным юниором Ferrari вновь выбрала Шварцмана пятничным юниором
Вассер признал несовершенство структуры Ferrari
Вассер признал несовершенство структуры Ferrari Вассер признал несовершенство структуры Ferrari
Самое важное:
Эспаргаро выиграл гонку MotoGP в Сильверстоуне с 12-го места
Эспаргаро выиграл гонку MotoGP в Сильверстоуне с 12-го места Эспаргаро выиграл гонку MotoGP в Сильверстоуне с 12-го места
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Великобритании
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Великобритании Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Великобритании
Эванс одержал историческую победу на Ралли Финляндия
Эванс одержал историческую победу на Ралли Финляндия Эванс одержал историческую победу на Ралли Финляндия
Брат Шумахера нашел виновного в неудачах Мика. Это Мазепин
Брат Шумахера нашел виновного в неудачах Мика. Это Мазепин Брат Шумахера нашел виновного в неудачах Мика. Это Мазепин
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.