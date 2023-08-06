«Я бы действовал жестко». Джордан предложил план спасения Ferrari

Ferrari уже 15 лет не выигрывала титулов в Формуле 1. Легендарная команда переживала за это время взлеты и падения, побеждала в гонках, но в итоговых протоколах оставалась в лучшем случае второй.

Очередные перестановки в Маранелло – минувшей зимой уволенного Маттиа Бинотто сменил на посту руководителя Фредерик Вассер – не изменили этой картины. В сезоне-2023 гонщики на алых машинах порой смотрятся неплохо на трассах Гран При, но не в силах угнаться за фаворитами из Red Bull. В Кубке конструкторов команда и вовсе занимает четвертое место.

Несмотря на современную инфраструктуру и солидный бюджет, Скудерия пока не может отыскать свой путь к победе. О том, как он бы решал эту задачу, в подкасте Formula For Success рассказал популярный эксперт Эдди Джордан.

«Если бы я работал там, то, без сомнений, создал бы подобие той структуры, которая была во времена Михаэля [Шумахера], – объяснил ирландец. – В то время у них существовал мозговой центр, куда вошли Рори Берн, Пэт Симондс и Жан Тодт (за давностью лет Эдди, похоже, спутал Симондса, который никогда не работал в Скудерии, с Россом Брауном – прим.ред.).

У нынешней Ferrari беда с иерархией, я открыто говорю им это. В команде работают замечательные инженеры, которым о силам построить классные шасси и моторы. Но чтобы побеждать, необходимы финальные мелочи. Именно они и определяют разницу».

Эдди Джордан, Channel 4 F1 TV Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Джордан продолжил: «Мне кажется, им нужны люди, которые по ходу карьеры прошли через картинг и молодежные формулы. Когда нанимаешь тех, у кого нет подобного опыта, люди не могут опираться на прежние знания и спросить себя: "Постойте, а как мы решали эту задачу в Формуле 3?".

Из-за этого они допускают глупые ошибки, которые и сдерживают команду. Уж извините, но будь я боссом Ferrari, действовал бы жестко. И пусть это звучит пафосно, но мне кажется, что мои меры возымели бы действие».

Команда Jordan выступала в Ф1 с 1991 по 2005 годы. Позже она несколько раз меняла владельцев и название – сейчас это Aston Martin.