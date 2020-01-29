«Я буду побеждать». Алонсо решил вернуться в Формулу 1 в 2021 году
Двукратный чемпион мира уверен, что и после двухлетней паузы окажется боеспособен.
Фернандо Алонсо покинул Формулу 1 после сезона-2018, заявив, что решил взять паузу. Он не выигрывал гонок с 2013 года и ни разу не поднялся на подиум с тех пор, как в 2015 году ушел из Ferrari в McLaren. Сезон-2020 испанский ветеран также пропустит, но через год 38-летний гонщик решил вернуться в чемпионат.
«Я не закончил с Формулой 1, – цитирует Алонсо AS. – 2021 год будет хорошей возможностью, и я чувствую себя свежим и готовым. Я намерен попытаться [вернуться].
Не думаю, что я слишком стар. Без дозаправок гонки не очень требовательны. По воскресеньям ты едешь на семь-восемь секунд медленнее, чем по субботам. К тому же 18-дюймовые колеса изменят пилотаж и все будут учиться.
Если я вернусь, то стану сильнее, и если окажусь в правильной команде, то буду побеждать. Я так сильно уверен в том, что смогу выигрывать, если все пойдет как надо. Пилотаж это единственное, что я умею хорошо».
Алонсо отметил, что вернуться в чемпионат его подталкивают неудачные выступления в последние годы в Ф1.
«Это не законченное дело, люди думают, что я был достоин большего, особенно в последние годы – сказал испанец. – В моем музее много трофеев, но ничего из Ф1 за последние годы. Это кажется странным».
Двукратный чемпион мира ожидает, что смена технического регламента в 2021 году повлияет на расклад сил в чемпионате.
«Mercedes сильно доминировала много лет, у них сильная команда, посмотрим, как они справятся. Проблема в том, что некоторые команды могут интерпретировать новые правила не так, как остальные. Можно прийти в команду, которая сейчас побеждает, но если они ошибутся с правилами, люди будут говорить, что я принял неверное решение».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Фернандо Алонсо В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
«Я буду побеждать». Алонсо решил вернуться в Формулу 1 в 2021 году
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