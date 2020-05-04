X-крылья в Формуле 1: что это и почему их запретили в девяностых
В 1998 году в чемпионате выступала необычная машина. У нее была дополнительная пара антикрыльев
Команды Формулы 1 во все времена вели борьбу за эффективность своих машин. Такие факторы, как внешний вид, при этом вряд ли имеют значение. И порой это приводит к появлению удивительных конструкций.
Даже страдая от хронического безденежья и не имея возможности вмешаться в спор лидеров, Кен Тиррел продолжал делать ставку на необычные технические идеи. В 1997-м его конструкторы отыскали в регламенте Формулы 1 очередную «прореху». Так в Tyrrell получили возможность добавить машине прижимной силы.
Как оказалось, ни один пункт действующего регламента не запрещал размещать у переднего края понтонов дополнительные крылышки – причем на любой высоте. Разумеется, с точки зрения аэродинамики куда выгоднее было расположить их повыше, где воздух не столь турбулентен.
Х-крылья на Tyrrell 026, 1998 год
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Решение опробовали в нескольких гонках сезона-97. Прежде всего дополнительную пару антикрыльев испытали на медленных трассах, где прижимная сила особенно востребована.
С 1998 года Формула 1 перешла на более узкие машины. Понятно, что более компактное шасси менее эффективно в плане аэродинамики, потому новинка, получившая название Х-крыльев, оказалась еще более востребованной.
Изменение размеров шасси машин Ф1 между 1997 (сверху) и 1998 (снизу) годами
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Новый автомобиль 026 в Tyrrell изначально проектировали с учетом высоких крыльев – если прежде их можно было устанавливать и снимать по необходимости, то теперь элемент стал неотъемлемой частью шасси.
По оценкам конструкторов, Х-крылья добавляли около 5% прижимной силы – колоссальное значение, пусть даже оно и не позволяло добиться такой же прибавки в скорости. Находку мгновенно оценили соперники. Уже после первых Гран При 1998 года высокие стойки появились на понтонах Ferrari, Prost, Jordan и Sauber.
Болельщикам идея не понравилась совсем – прежде всего из-за внешнего вида. В FIA тоже были не в восторге, но не могли запретить Х-крылья по ходу сезона, ведь столь оперативные изменения требовали единодушия команд.
Но федерации повезло: Жан Алези из Sauber, выезжая с пит-стопа на Гран При Сан-Марино, задел Х-крылом пневматические шланги у боксов соперников и оторвал аэродинамический элемент вместе со стойкой. После финиша пилот говорил, что поврежденная машина резко утратила баланс. Опираясь на этот прецедент, FIA объявила техническое решение опасным и запретила его дальнейшее использование.
Гран При Монако 1997 года
Фотограф: Эрколе Коломбо
Х-крылья на Tyrrell 025 Мики Сало в Монте-Карло. Команда сразу использовала их для цветовой маркировки, позволяющей различать гонщиков. Также обратите внимание на решение переднего крыла с одним крупным центральным пилоном.
Гран При Сан-Марино 1997 года
Фотограф: Райнер Шлегельмильх
У Йоса Ферстаппена – отец нынешней звезды Red Bull также проводил тот сезон в составе Tyrrell – маркировка крыльев была желтой.
Гран При Монако 1997 года
Фотограф: Эрколе Коломбо
Первые крылья крепились к шасси двумя элементами – вертикальным к понтону и диагональным к боковине кокпита. Примечательно, что первый из них имеет слегка спиралевидную форму, чтобы лучше направлять потоки воздуха.
Гран При Монако 1997 года
Фотограф: Эрколе Коломбо
На архивных кадрах 1997 года отлично видно, что крепления Х-крыльев имеют съемную конструкцию.
Гран При Бельгии 1997 года
Фотограф: LAT Images
На быстрой трассе в Спа Tyrrell не использовала высокие стойки
Гран При Австралии 1998 года
Фотограф: Sutton Images
В новом сезоне решение X-крыльев стало несравненно изящнее – одна тонкая стойка визуально воспринималась совсем иначе. Переднее крыло также закреплено на паре пилонов.
Гран При Австралии 1998 года
Фотограф: LAT Images
К старту сезона-98 решение Tyrrell уже скопировали соперники. Удивительно, но раньше всего эффективная новинка появилась не у кого-то из грандов, а у команды Алена Проста. Технически она была полным повторением оригинала.
Гран При Бразилии 1998 года
Фотограф: Sutton Images
Следом удачную находку соперников смогли внедрить в Sauber – уже на втором этапе в Бразилии.
Гран При Аргентины 1998 года
Фотограф: Sutton Images
Примечательно, что на С17 каждое крыло удерживали три тонкие стойки – одна внутри и две снаружи. Причем одна из внешних ветвей имела выраженный излом, чтобы иметь возможность закрепить ее на понтоне.
Гран При Сан-Марино 1998 года
Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images
К третьей гонке в Бразилии Х-крыльями обзавелись и машины Jordan.
Гран При Сан-Марино 1998 года
Фотограф: LAT Images
В этом случае были задействованы два идентичных крепления с обеих сторон.
Гран При Сан-Марино 1998 года
Фотограф: LAT Images
Наконец, к первому европейскому этапу в Имоле модную идею воплотила и Ferrari. Отметим, что еще до этого на алых F300 Михаэля Шумахера и Эдди Ирвайна использовались крупные вертикальные «плавники» в верхней части понтона перед задними колесами.
Гран При Сан-Марино 1998 года
Фотограф: Sutton Images
В таком ракурсе особенно наглядно, что стойки Х-крыльев лежат в одной плоскости с торцевыми пластинами заднего крыла.
Гран При Сан-Марино 1998 года
Фотограф: Эрколе Коломбо
Для механиков, проводивших дозаправки, новые детали стали дополнительной головной болью. Здесь же хорошо видны те самые пневматические шланги, один из которых и поставил точку в недолгой истории Х-крыльев.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Tyrrell Racing
|Автор
|Мэтт Сомерфилд
X-крылья в Формуле 1: что это и почему их запретили в девяностых
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