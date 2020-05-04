Команды Формулы 1 во все времена вели борьбу за эффективность своих машин. Такие факторы, как внешний вид, при этом вряд ли имеют значение. И порой это приводит к появлению удивительных конструкций.

Даже страдая от хронического безденежья и не имея возможности вмешаться в спор лидеров, Кен Тиррел продолжал делать ставку на необычные технические идеи. В 1997-м его конструкторы отыскали в регламенте Формулы 1 очередную «прореху». Так в Tyrrell получили возможность добавить машине прижимной силы.

Как оказалось, ни один пункт действующего регламента не запрещал размещать у переднего края понтонов дополнительные крылышки – причем на любой высоте. Разумеется, с точки зрения аэродинамики куда выгоднее было расположить их повыше, где воздух не столь турбулентен.

Х-крылья на Tyrrell 026, 1998 год Иллюстрация: Джорджо Пиола

Решение опробовали в нескольких гонках сезона-97. Прежде всего дополнительную пару антикрыльев испытали на медленных трассах, где прижимная сила особенно востребована.

С 1998 года Формула 1 перешла на более узкие машины. Понятно, что более компактное шасси менее эффективно в плане аэродинамики, потому новинка, получившая название Х-крыльев, оказалась еще более востребованной.

Изменение размеров шасси машин Ф1 между 1997 (сверху) и 1998 (снизу) годами Иллюстрация: Джорджо Пиола

Новый автомобиль 026 в Tyrrell изначально проектировали с учетом высоких крыльев – если прежде их можно было устанавливать и снимать по необходимости, то теперь элемент стал неотъемлемой частью шасси.

По оценкам конструкторов, Х-крылья добавляли около 5% прижимной силы – колоссальное значение, пусть даже оно и не позволяло добиться такой же прибавки в скорости. Находку мгновенно оценили соперники. Уже после первых Гран При 1998 года высокие стойки появились на понтонах Ferrari, Prost, Jordan и Sauber.

Болельщикам идея не понравилась совсем – прежде всего из-за внешнего вида. В FIA тоже были не в восторге, но не могли запретить Х-крылья по ходу сезона, ведь столь оперативные изменения требовали единодушия команд.

Но федерации повезло: Жан Алези из Sauber, выезжая с пит-стопа на Гран При Сан-Марино, задел Х-крылом пневматические шланги у боксов соперников и оторвал аэродинамический элемент вместе со стойкой. После финиша пилот говорил, что поврежденная машина резко утратила баланс. Опираясь на этот прецедент, FIA объявила техническое решение опасным и запретила его дальнейшее использование.