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X-крылья в Формуле 1: что это и почему их запретили в девяностых

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X-крылья в Формуле 1: что это и почему их запретили в девяностых
Автор:
, технический эксперт
4 мая 2020 г., 17:20

В 1998 году в чемпионате выступала необычная машина. У нее была дополнительная пара антикрыльев

Команды Формулы 1 во все времена вели борьбу за эффективность своих машин. Такие факторы, как внешний вид, при этом вряд ли имеют значение. И порой это приводит к появлению удивительных конструкций.

Даже страдая от хронического безденежья и не имея возможности вмешаться в спор лидеров, Кен Тиррел продолжал делать ставку на необычные технические идеи. В 1997-м его конструкторы отыскали в регламенте Формулы 1 очередную «прореху». Так в Tyrrell получили возможность добавить машине прижимной силы.

Как оказалось, ни один пункт действующего регламента не запрещал размещать у переднего края понтонов дополнительные крылышки – причем на любой высоте. Разумеется, с точки зрения аэродинамики куда выгоднее было расположить их повыше, где воздух не столь турбулентен.

Х-крылья на Tyrrell 026, 1998 год

Х-крылья на Tyrrell 026, 1998 год

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Решение опробовали в нескольких гонках сезона-97. Прежде всего дополнительную пару антикрыльев испытали на медленных трассах, где прижимная сила особенно востребована. 

С 1998 года Формула 1 перешла на более узкие машины. Понятно, что более компактное шасси менее эффективно в плане аэродинамики, потому новинка, получившая название Х-крыльев, оказалась еще более востребованной.

Изменение размеров шасси машин Ф1 между 1997 (сверху) и 1998 (снизу) годами

Изменение размеров шасси машин Ф1 между 1997 (сверху) и 1998 (снизу) годами

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Новый автомобиль 026 в Tyrrell изначально проектировали с учетом высоких крыльев – если прежде их можно было устанавливать и снимать по необходимости, то теперь элемент стал неотъемлемой частью шасси.  

По оценкам конструкторов, Х-крылья добавляли около 5% прижимной силы – колоссальное значение, пусть даже оно и не позволяло добиться такой же прибавки в скорости. Находку мгновенно оценили соперники. Уже после первых Гран При 1998 года высокие стойки появились на понтонах Ferrari, Prost, Jordan и Sauber.

Болельщикам идея не понравилась совсем – прежде всего из-за внешнего вида. В FIA тоже были не в восторге, но не могли запретить Х-крылья по ходу сезона, ведь столь оперативные изменения требовали единодушия команд.

Но федерации повезло: Жан Алези из Sauber, выезжая с пит-стопа на Гран При Сан-Марино, задел Х-крылом пневматические шланги у боксов соперников и оторвал аэродинамический элемент вместе со стойкой. После финиша пилот говорил, что поврежденная машина резко утратила баланс. Опираясь на этот прецедент, FIA объявила техническое решение опасным и запретила его дальнейшее использование.

Слайдер
Список

Гран При Монако 1997 года

Гран При Монако 1997 года
1/14

Фотограф: Эрколе Коломбо

Х-крылья на Tyrrell 025 Мики Сало в Монте-Карло. Команда сразу использовала их для цветовой маркировки, позволяющей различать гонщиков. Также обратите внимание на решение переднего крыла с одним крупным центральным пилоном.

Гран При Сан-Марино 1997 года

Гран При Сан-Марино 1997 года
2/14

Фотограф: Райнер Шлегельмильх

У Йоса Ферстаппена – отец нынешней звезды Red Bull также проводил тот сезон в составе Tyrrell – маркировка крыльев была желтой.

Гран При Монако 1997 года

Гран При Монако 1997 года
3/14

Фотограф: Эрколе Коломбо

Первые крылья крепились к шасси двумя элементами – вертикальным к понтону и диагональным к боковине кокпита. Примечательно, что первый из них имеет слегка спиралевидную форму, чтобы лучше направлять потоки воздуха.

Гран При Монако 1997 года

Гран При Монако 1997 года
4/14

Фотограф: Эрколе Коломбо

На архивных кадрах 1997 года отлично видно, что крепления Х-крыльев имеют съемную конструкцию.

Гран При Бельгии 1997 года

Гран При Бельгии 1997 года
5/14

Фотограф: LAT Images

На быстрой трассе в Спа Tyrrell не использовала высокие стойки

Гран При Австралии 1998 года

Гран При Австралии 1998 года
6/14

Фотограф: Sutton Images

В новом сезоне решение X-крыльев стало несравненно изящнее – одна тонкая стойка визуально воспринималась совсем иначе. Переднее крыло также закреплено на паре пилонов.

Гран При Австралии 1998 года

Гран При Австралии 1998 года
7/14

Фотограф: LAT Images

К старту сезона-98 решение Tyrrell уже скопировали соперники. Удивительно, но раньше всего эффективная новинка появилась не у кого-то из грандов, а у команды Алена Проста. Технически она была полным повторением оригинала.

Гран При Бразилии 1998 года

Гран При Бразилии 1998 года
8/14

Фотограф: Sutton Images

Следом удачную находку соперников смогли внедрить в Sauber – уже на втором этапе в Бразилии.

Гран При Аргентины 1998 года

Гран При Аргентины 1998 года
9/14

Фотограф: Sutton Images

Примечательно, что на С17 каждое крыло удерживали три тонкие стойки – одна внутри и две снаружи. Причем одна из внешних ветвей имела выраженный излом, чтобы иметь возможность закрепить ее на понтоне.

Гран При Сан-Марино 1998 года

Гран При Сан-Марино 1998 года
10/14

Фотограф: Стив Этерингтон / Motorsport Images

К третьей гонке в Бразилии Х-крыльями обзавелись и машины Jordan.

Гран При Сан-Марино 1998 года

Гран При Сан-Марино 1998 года
11/14

Фотограф: LAT Images

В этом случае были задействованы два идентичных крепления с обеих сторон.

Гран При Сан-Марино 1998 года

Гран При Сан-Марино 1998 года
12/14

Фотограф: LAT Images

Наконец, к первому европейскому этапу в Имоле модную идею воплотила и Ferrari. Отметим, что еще до этого на алых F300 Михаэля Шумахера и Эдди Ирвайна использовались крупные вертикальные «плавники» в верхней части понтона перед задними колесами.

Гран При Сан-Марино 1998 года

Гран При Сан-Марино 1998 года
13/14

Фотограф: Sutton Images

В таком ракурсе особенно наглядно, что стойки Х-крыльев лежат в одной плоскости с торцевыми пластинами заднего крыла.

Гран При Сан-Марино 1998 года

Гран При Сан-Марино 1998 года
14/14

Фотограф: Эрколе Коломбо

Для механиков, проводивших дозаправки, новые детали стали дополнительной головной болью. Здесь же хорошо видны те самые пневматические шланги, один из которых и поставил точку в недолгой истории Х-крыльев.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Tyrrell Racing
Автор Мэтт Сомерфилд

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