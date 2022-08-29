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Формула 1 Новость

Бинотто: Форма Ferrari в Бельгии не связана с директивой о «козлении»

По словам руководителя Скудерии, провальное выступление на этапе в Спа не имеет отношения к новым ограничениям на раскачку машин

Джакомо Раули
Автор:
Бинотто: Форма Ferrari в Бельгии не связана с директивой о «козлении»
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На фоне множества новостей и событий в Формуле 1 осталось почти незамеченным вступление в силу новых правил. Еще весной, когда оказалось, что машины 2022 года подвержены сильной болтанке, FIA выработала комплекс мер, упирая на снижение физической нагрузки на пилотов. 

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Однако команды добились, чтобы изменения вступили в силу только со второй половины чемпионата, с Гран При Бельгии. За прошедшее время конструкторы самостоятельно обились значительных успехов в борьбе с «козлением», потому острота вопроса сама собой отошла на второй план. 

Тем не менее, в Спа команды должны были обеспечить, чтобы вибрации в кокпите оставались в рамках установленных параметров. Это обстоятельство не могло не сказаться на расстановке сил в пелотоне, хотя оценить его влияние оказалось не так просто. 

Между тем, уже в пятницу стало ясно, что на быстром арденском кольце Red Bull явно выглядит быстрее Ferrari. Такая картина сохранилась и в субботу, когда было прохладно, и в жаркой воскресной гонке. Макс Ферстаппен с Серхио Пересом добились уверенного дубля, тогда как Карлос Сайнс с Шарнлем Леклером едва отбились от соперников из Mercedes и Alpine. 

После финиша глава Скудерии Маттиа Бинотто рассказал, что явный спад формы команды никак не связан с технической директивой TD39.

«Совершенно точно, дело не в этом, – объяснил итальянец в эфире Sky Sports. – Не знаю, как новые ограничения сказались на других командах, но если говорить о Ferrari, они не оказали никакого ощутимого влияния. 

Так что наша форма в этот уик-энд определенно имеет какое-то другое объяснение. На этой трассе решающим фактором является эффективность – как аэродинамики, так и силовой установки. И, думаю, у Red Bull в этот раз было то и другое. Они просто были сильнее.

Кроме того, у них не так быстро изнашивались шины. Но к раскачке машины все это не относится. Так что нам надо рассмотреть все факторы, чтобы найти способ улучшить ситуацию. В этот раз Red Bull превзошла нас».

Разница между двумя командами в Кубке конструкторов за восемь Гран При до конца сезона достигла 118 очков.

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