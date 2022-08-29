Бинотто: Форма Ferrari в Бельгии не связана с директивой о «козлении»

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На фоне множества новостей и событий в Формуле 1 осталось почти незамеченным вступление в силу новых правил. Еще весной, когда оказалось, что машины 2022 года подвержены сильной болтанке, FIA выработала комплекс мер, упирая на снижение физической нагрузки на пилотов.

Однако команды добились, чтобы изменения вступили в силу только со второй половины чемпионата, с Гран При Бельгии. За прошедшее время конструкторы самостоятельно обились значительных успехов в борьбе с «козлением», потому острота вопроса сама собой отошла на второй план.

Тем не менее, в Спа команды должны были обеспечить, чтобы вибрации в кокпите оставались в рамках установленных параметров. Это обстоятельство не могло не сказаться на расстановке сил в пелотоне, хотя оценить его влияние оказалось не так просто.

Между тем, уже в пятницу стало ясно, что на быстром арденском кольце Red Bull явно выглядит быстрее Ferrari. Такая картина сохранилась и в субботу, когда было прохладно, и в жаркой воскресной гонке. Макс Ферстаппен с Серхио Пересом добились уверенного дубля, тогда как Карлос Сайнс с Шарнлем Леклером едва отбились от соперников из Mercedes и Alpine.

После финиша глава Скудерии Маттиа Бинотто рассказал, что явный спад формы команды никак не связан с технической директивой TD39.

«Совершенно точно, дело не в этом, – объяснил итальянец в эфире Sky Sports. – Не знаю, как новые ограничения сказались на других командах, но если говорить о Ferrari, они не оказали никакого ощутимого влияния.

Так что наша форма в этот уик-энд определенно имеет какое-то другое объяснение. На этой трассе решающим фактором является эффективность – как аэродинамики, так и силовой установки. И, думаю, у Red Bull в этот раз было то и другое. Они просто были сильнее.

Кроме того, у них не так быстро изнашивались шины. Но к раскачке машины все это не относится. Так что нам надо рассмотреть все факторы, чтобы найти способ улучшить ситуацию. В этот раз Red Bull превзошла нас».

Разница между двумя командами в Кубке конструкторов за восемь Гран При до конца сезона достигла 118 очков.

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