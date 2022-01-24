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Формула 1 Новости

Williams заработает на электрификации карьерных самосвалов

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, Редактор

Команда окончательно избавилась от своего инженерного подразделения

Williams заработает на электрификации карьерных самосвалов

Австралийская горнодобывающая компания Fortescue покупает подразделение Williams Advanced Engineering за 309 миллионов долларов. Этот актив был основан Фрэнком Уильямсом в 2010 году и выделен из структуры команды Формулы 1 для оказания конструкторских услуг сторонним автопроизводителям.

Основной пакет акций Williams Advanced Engineering уже был продан командой в 2019 году инвестиционному фонду EMK Capital. Однако Williams Grand Prix оставалась совладельцем с небольшой долей акций, точный размер которой не назывался. Теперь Fortescue выкупает компанию у обоих прежних собственников.

Интересна причина интереса горнодобывающей компании к гоночным технологиям. В последние годы Williams Advanced Engineering сделала себе имя на разработке высокоэффективных батарей для гоночных и спортивных электромобилей. Так, именно эта фирма делала батареи для первого поколения болидов Формулы Е, она же выиграла тендер на поставку аккумуляторных блоков для болидов третьей генерации.

Кроме того, Williams Advanced Engineering поставляет батареи для гоночных внедорожников серии Extreme E и является поставщиком электромоторов для команды Jaguar в Формуле 1.

В свою очередь Fortescue в последние годы подвергается все большей критике из-за вредных выбросов, которые производят их карьерные самосвалы. Конструкторы таких машин, наиболее известных на постсоветском пространстве по белорусскому бренду «БелАЗ», еще в прошлом веке столкнулись с пределом прочности механической трансмиссии и с ростом грузоподъемности заменили ее на сочетание дизель-генератора и электрического привода непосредственно на колесах.

Иными словами, карьерные самосвалы уже сейчас приводятся в движение электричеством, но само это электричество вырабатывается за счет сжигания дизельного топлива. И теперь Williams Advanced Engineering должна будет разработать для таких карьерных самосвалов батареи, которые заменят дизели. Важно, чтобы эти блоки аккумуляторов обладали наилучшим сочетанием емкости и веса, иначе придется пожертвовать грузоподъемностью. Именно поэтому было решено купить компанию, которая делает батареи по гоночным технологиям.

Автоспортивный бизнес Williams Advanced Engineering при этом будет продолжен, заверили в компании.

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