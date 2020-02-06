Williams запустила мотор новой машины FW43

В прошлом сезоне Williams сорвала предсезонную подготовку – из-за провала краш-тестов команде пришлось пропустить первую серию тестов, что негативно сказалось на подготовке к чемпионату и сделало коллектив откровенным аутсайдером.

В 2020-м приготовления складываются не столь драматично – уже 6 февраля Williams опубликовала кадры запуска мотора своей новой машины FW43. Он прошел на базе в Гроу в присутствии основателя и руководителя команды Фрэнка Уильямса.

В 2020 году за Williams будут выступать Джордж Расселл и новичок Ф1 Николя Латифи. Презентация новой машины состоится 17 февраля.