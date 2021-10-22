Williams заменит мотор Расселлу – и получит за это штраф

По имеющимся в распоряжении Motorsport.com данным, команда Williams в эти выходные планирует установить новую силовую установку на автомобиль Джорджа Расселла. Эта установка станет уже четвертой по ходу сезона – следовательно, британский пилот вне зависимости от результата квалификации будет перемещен на одну из последних позиций стартовой решетки.

Чуть раньше стало известно, что внеплановая замена силовой установки будет проведена и на машине Себастьяна Феттеля. Таким образом, из 8-ми пилотов, выступающих на автомобилях с моторами Mercedes, 4 (оба гонщика заводской команды, Даниэль Риккардо и Николя Латифи) уже воспользовались четвертыми за сезон моторами – и еще 2 сделают это в Остине.

Напомним, что в этом сезоне у двигателей Mercedes есть определенные проблемы с надежностью – а также с непривычно резким падением мощности по ходу пробега.

Пилоты, использующие моторы других марок, тоже не обошлись без внеплановых замен – но в ряде случаев это было связано с серьезными повреждениями двигателей в результате аварий. К примеру, одну из силовых установок Макса Ферстаппена пришлось списать после столкновения с Льюисом Хэмилтоном в Сильверстоуне, а в случае с Серхио Пересом и Шарлем Леклером причиной аналогичных действий стал завал на старте в Будапеште.