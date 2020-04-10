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Формула 1 / Новость

Williams заложила свою базу, землю и исторические болиды

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Williams заложила свою базу, землю и исторические болиды
Автор:
10 апр. 2020 г., 11:41

В оптимизации финансового состояния знаменитой команды принял участие и отец одного из ее пилотов

Команда Williams рефинансировала имевшиеся у нее долги при помощи новых кредитов, полученных у своего основного финансового партнера, банка HSBC. По словам заместителя руководителя команды Клэр Уильямс, заемы позволят коллективу обеспечить себя «ресурсами, необходимыми для движения вперед». Из этого можно сделать вывод, что переговоры о кредитах начались еще до широкого распространения коронавируса и компенсация ущерба от пандемии главной целью получения заема не является.

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Обеспечением по кредитам стали база команды с ее оборудованием, зданиями и земельными участками – а также коллекция исторических болидов, насчитывающая больше 100 машин.

В рефинансировании обязательств Williams принял участие и Майкл Латифи, отец Николя Латифи, одного из пилотов основного состава команды. Один из кредитов был оформлен на принадлежащую Латифи-старшему компанию Latrus Racing.  

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Williams
Автор Адам Купер

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