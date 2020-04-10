Williams заложила свою базу, землю и исторические болиды
В оптимизации финансового состояния знаменитой команды принял участие и отец одного из ее пилотов
Команда Williams рефинансировала имевшиеся у нее долги при помощи новых кредитов, полученных у своего основного финансового партнера, банка HSBC. По словам заместителя руководителя команды Клэр Уильямс, заемы позволят коллективу обеспечить себя «ресурсами, необходимыми для движения вперед». Из этого можно сделать вывод, что переговоры о кредитах начались еще до широкого распространения коронавируса и компенсация ущерба от пандемии главной целью получения заема не является.
Читайте также:
Обеспечением по кредитам стали база команды с ее оборудованием, зданиями и земельными участками – а также коллекция исторических болидов, насчитывающая больше 100 машин.
В рефинансировании обязательств Williams принял участие и Майкл Латифи, отец Николя Латифи, одного из пилотов основного состава команды. Один из кредитов был оформлен на принадлежащую Латифи-старшему компанию Latrus Racing.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Williams
|Автор
|Адам Купер
Williams заложила свою базу, землю и исторические болиды
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
25 июн. - 28 июн.Билеты
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты
|
27 авг. - 30 авг.Билеты
|
3 сент. - 6 сент.Билеты