Motorsport Business
Williams взяла нового операционного директора. Он никогда не работал в Ф1
Аэрокосмический инженер Фредерик Бруссо приступит к работе в Уокинге уже в апреле
Завершив минувший сезон Ф1 на десятой и последней строчке Кубка конструкторов, зимой Williams отказалась от продолжения сотрудничества со своим руководителем Йостом Капито и техническим директором Франсуа-Ксавье Демезоном. Вскоре ушел и глава отдела аэродинамики Дэвид Уитер.
Вместо этого команду возглавил один из творцов успеха Mercedes Джеймс Воулз, а во вторник Williams объявила о контракте с новым операционным директором.
Им стал француз Фредерик Бруссо, который 26 последних лет работал в аэрокосмической отрасли – в компании Pratt & Whitney, которая производит реактивные двигатели. Он пришел туда в 1997 году и дошел по карьерной лестнице до поста вице-президента и директора по снабжению.
«Мы рады появлению энергичного и опытного лидера, который поможет трансформации Williams Racing, – цитирует пресс-служба члена совета директоров команды Мэтью Саважа. – Фред начал работу инженером в мастерской, а в последнее время занимался операциями в глобальном масштабе, курируя производство и работу 10 тысяч сотрудников».
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