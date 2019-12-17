Williams взяла на работу экс-юниора Red Bull Тиктума

В заявлении Williams сказано, что Тиктум будет полностью погружен в работу с командой как на трассе, так и на базе, где будет заниматься на симуляторе для помощи в совершенствовании машины.

Помимо регулярной работы на симуляторе, 20-летний британец посетит два Гран При «с полной интеграцией в работу команды по ходу уик-энда, включая взаимодействие с инженерами и маркетологами».

В 2020-м Даниэль будет выступать за DAMS в Формуле 2 – на его гоночной экипировке и машине появятся логотипы академии пилотов Williams.

Тиктум дважды побеждал в престижном Гран При Макао (2017-18), а также стал вице-чемпионом Ф3 в прошлом году. Весной 2019-го он дебютировал за рулем машины Ф1 на тестах в Бахрейне за Red Bull.

Дэн начал сезон-2019 с выступлений в Суперформуле при поддержке Red Bull, но спустя три гонки был отчислен из молодежной программы и покинул серию. В конце года он провел две гонки Ф2 в Абу-Даби в составе Arden.