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Формула 1 / Новость

Williams взяла кредитов на 45 миллионов долларов, но получит только 35

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Williams взяла кредитов на 45 миллионов долларов, но получит только 35
Автор:
1 июн. 2020 г., 09:59

Как следует из финансовых документов, в апреле британская команда смогда привлечь значительные заемные средства – но возвращать ей придется куда больше

Финансовая ситуация в Williams, и без того не самая лучшая из-за отсутствия результатов, стала критической в апреле этого года. Тогда стало известно, что компания вынуждена была продать ряд активов, а базу, землю и историческую коллекцию заложить для получения кредитов. Деньги согласились выделить Майкл Латифи, отец гонщика команды Николя, и банковская группа HSBC.

В опубликованном недавно отчете Williams Grand Prix Holdings за 2019 год содержатся некоторые подробности этих операций.

Как оказалось, кредит от HSBC является продолжением старой истории, которая началась в 2015 году. Тогда Williams уже получила от банкиров заем – часть его в дальнейшем была выплачена, а другая рефинансирована в рамках нынешних операций, что существенно сказалось на полученной сумме.

В команде объяснили, что «новые финансовые заимствования сохранят долговременное партнерство с HSBC в сочетании с новыми договоренностями. Общий объем средств, полученный Группой по новым контрактам, составит $45 млн.

Из них $25 млн, полученные в залог земли, строений, базы и оборудования, должны быть полностью выплачены в апреле 2022 года. Ставка на эту часть кредита составляет 5% годовых, которые необходимо выплачивать ежегодно, и еще 5% годовых, которые включаются в итоговую выплату.

Оставшиеся $20 млн гарантированы активами наследия Группы. Ставка в 5% годовых за них выплачивается ежегодно, начиная с апреля 2020 года, а тело кредита гасится пятью ежегодными платежами, рассчитанными до 2026 года».

Хотя в соответствии с этим отчетом Williams и должна получить 45 миллионов долларов, но в действительности существенная часть этой суммы будет сразу израсходована на закрытие долга 2015 года. И реально команде достанутся только 35 миллионов (в документе сумма приводится в британских фунтах и составляет эквивалентные £28 млн).

Генеральный директор Williams Майк О'Дрисколл отметил: «Эти процессы отражают эффективность использования Группой своих активов и обеспечивает нас необходимыми финансовыми резервами для нынешней нестабильной ситуации».

Также в отчете команды есть некоторые данные о размере поступлений от бывшего титульного спонсора ROKiT, контракт с которым был недавно разорван.

«На отчетную дату [31 декабря] за ROKiT существовал долг в $1 млн относительно обязательств 2019 года. В то же время, сумма поступлений от ROKiT по спонсорству за 2020 год составила $9 млн», – сказано в документе.

В конце мая стало известно, что владельцы Williams готовят полную продажу команды. Кто станет ее новым собственником, пока неизвестно – но именно ему предстоит расплачиваться по всем взятым нынешними владельцами кредитам.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Адам Купер

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