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Формула 1 / Гран При Айфеля / Галерея

Williams взлетел, а Росси упал – фото главных аварий уик-энда

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Williams взлетел, а Росси упал – фото главных аварий уик-энда

На холодном асфальте ошибаются и четырехкратные чемпионы Ф1, и великие мотогонщики

Главные гонки сегодняшнего дня – Гран При Айфеля на  «Нюругргринге» и мотоциклетный Гран При Франции в Ле-Мане – оказались весьма богаты на инциденты. Причем виновниками этих инцидентов часто становились заслуженные пилоты.

К примеру, на 11-м круге гонки Формулы 1 на подходе к первому повороту развернуло Себастьяна Феттеля. В этот момент пилот Ferrari находился непосредственно за автомобилем Антонио Джовинацци – и не исключено, что причиной инцидента стало внезапное падение уровня прижимной силы в «грязном» воздухе. После этой ошибки немец откатился с 11-го места на предпоследнее (впрочем, к финишу он снова оказался на границе первого десятка).

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Список

Вылет Себастьяна Феттеля

Вылет Себастьяна Феттеля
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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Вылет Себастьяна Феттеля

Вылет Себастьяна Феттеля
2/3

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Вылет Себастьяна Феттеля

Вылет Себастьяна Феттеля
3/3

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

И этот материал снова актуален:

Через три круга в том же первом повороте столкнулись Кими Райкконен и Джордж Расселл. Точнее, финский пилот подставил переднее колесо своего болида под заднее колесо машины соперника. 

 

Впрочем, скорее всего, это произошло без злого умысла.  Причиной явно стала кратковременная потеря сцепления задними колесами. Кими пришлось повернуть руль в сторону заноса – а машина соперника была слишком близко, чтобы этот маневр прошел без контакта.

Слайдер
Список

Столкновение Кими Райкконена и Джорджа Расселла

Столкновение Кими Райкконена и Джорджа Расселла
1/6

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Столкновение Кими Райкконена, Alfa Romeo Racing C39, и Джорджа Расселла, Williams FW43

Столкновение Кими Райкконена, Alfa Romeo Racing C39, и Джорджа Расселла, Williams FW43
2/6

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Столкновение Кими Райкконена и Джорджа Расселла

Столкновение Кими Райкконена и Джорджа Расселла
3/6

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Столкновение Кими Райкконена и Джорджа Расселла

Столкновение Кими Райкконена и Джорджа Расселла
4/6

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Столкновение Кими Райкконена и Джорджа Расселла

Столкновение Кими Райкконена и Джорджа Расселла
5/6

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Столкновение Кими Райкконена и Джорджа Расселла

Столкновение Кими Райкконена и Джорджа Расселла
6/6

Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

Инцидент произошел в борьбе за предпоследнюю позицию (в самом хвосте пелотона оба пилота оказались после пит-стопов). Гонщик Williams в итоге сошел, а Райкконен в итоге добрался до финиша на 12-й позиции (всего финишировало 15 пилотов). 

А незадолго до этого гонка MotoGP в Ле-Мане началась с падения многократного чемпиона мира Валентино Росси. От ошибок на сырой трассе не застрахованы даже великие – однако для Доктора это падение стало уже третьим подряд. Продолжить гонку после этого инцидента итальянец уже не смог.

Слайдер
Список

Падение Валентино Росси

Падение Валентино Росси
1/8

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Падение Валентино Росси

Падение Валентино Росси
2/8

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Падение Валентино Росси

Падение Валентино Росси
3/8

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Падение Валентино Росси

Падение Валентино Росси
4/8

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Падение Валентино Росси

Падение Валентино Росси
5/8

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Падение Валентино Росси

Падение Валентино Росси
6/8

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Падение Валентино Росси

Падение Валентино Росси
7/8

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Падение Валентино Росси

Падение Валентино Росси
8/8

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1 , MotoGP
Этап Гран При Айфеля
Пилоты Кими Райкконен , Валентино Росси , Себастьян Феттель , Джордж Расселл

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