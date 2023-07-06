Williams выступит в Сильверстоуне в особой ливрее в честь 800-й гонки
Для своего домашнего этапа команда подготовила особенную раскраску машины
История Williams уходит корнями в события конца 60-х, и вести отсчет ее выступлений можно по-разному. Однако сам сэр Фрэнк Уильямс всегда считал годом создания собственной команды 1977 год.
Почему так? Об этом вы можете узнать из материала, посвященного этой запутанной истории.
Примечательно, что даже в этом случае учет количества гонок все-равно можно вести по-разному, но в Гроу избрали самый простой путь – решили отпраздновать свой 800-й старт на домашний Гран При в Сильверстоуне, для которого подготовили специальную ливрею.
Машина сохранила темно-синий цвет, но его дополнил «Юнион Джек» в задней части, а логотипы Gulf стали более заметными.
В заявлении для СМИ говорится, что новая раскраска «отдает дань уважения британскому наследию команды и ее любимому основателю, покойному сэру Фрэнку Уильямсу».
Уильямс ушел из жизни в ноябре 2021-го, спустя год с небольшим после того, как Williams, которой он посвятил всю свою жизнь, продали новым владельцам из фонда Dorilton.
Во второй половине нынешнего чемпионата Williams будет использовать еще одну специальную ливрею, которую выберут болельщики – она появится в Сингапуре, Японии и Катаре.
Перед британским Гран При команда занимает девятое место в Кубке конструкторов, Алекс Элбон принес ей семь очков.
Williams British GP livery
Photo by: Williams
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Williams выступит в Сильверстоуне в особой ливрее в честь 800-й гонки
Williams выступит в Сильверстоуне в особой ливрее в честь 800-й гонки Williams выступит в Сильверстоуне в особой ливрее в честь 800-й гонки
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