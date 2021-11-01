Williams: Высота Мехико не опасна для моторов Mercedes
В команде не ожидают никаких отказов силовых установок
Ближайший Гран При Мексики должен стать очередным испытанием для силовых установок Формулы 1. Трасса расположена на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря, а потому воздух там разрежен.
Это во-первых означает снижение мощности моторов, так как в цилиндры попадает меньше кислорода, а значит в них можно сжечь меньше топлива. А во-вторых, может негативно сказаться на надежности агрегатов.
Из-за разреженного воздуха турбины должны будут чаще работать на повышенных оборотах, чтобы компенсировать нехватку кислорода. К тому же менее плотный воздух означает снижение эффективности радиаторов охлаждения.
Однако в команде Williams, которая использует силовые установки Mercedes, не увидели причин для беспокойства.
«Это сейчас не является проблемой, – заявил инженер гоночных болидов Williams Дэфв Робсон. – Не думаю, что большая высота мексиканской трассы как-то скажется на надежности силовых установок. Нам не о чем волноваться, все должно быть в порядке».
Робсон также осторожно оценил нынешнюю скорость Williams.
«В удачный день мы можем навязывать борьбу слабейшим гонщикам из Alpine и Aston Martin, – сказал Робсон. – Нам даже удавалось порой нагнать Юки Цуноду, но на последних этапах он прибавил, особенно в квалификациях.
В целом мы девятые по скорости, но совсем близки к восьмой позиции, а там и до седьмой вовсе недалеко. Так что порой нам удается оставить позади тех соперников, которых мы и не ожидали обогнать».
Дополнительная информация: Алекс Калинаукас
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