Williams все же протестирует 18-дюймовые шины

В 2022 году Формула 1 переходит на новые шины с посадочным диаметром 18 дюймов. Чтобы их разработать, в 2021 году состоялась серия тестов, в которых принимали участие болиды 2019 года, но переделанные под новые колеса.

Однако в Williams решили не тратиться на подобную переделку, тем более, что результаты тестов Pirelli делает доступными для всех команд. Но в этом сезоне команда вернется к шинным тестам, так как переделывать под них болиды уже не придется.

«Мы договорились с FIA о том, что в 2022 году будет 25 дней для тестов шин, – заявил изданию Motorsport Week руководитель Pirelli в Формуле 1 Марио Изола. – Это неплохой компромисс, который позволит нам улучшить нашу резину. Однако с переходом на 18-дюймовые шины хочется больше дней. В прошлом году их было 28.

К сожалению, в прошлом году тесты пропустила команда Williams, которая не построила «мула» – старый болид, переделанный под новые колеса. Но теперь они смогут приехать на своих новых машинах 2022 года, так что мы рассчитываем увидеть на тестах всех.

Что касается конкретных дат, то тесты будут проходить после Гран При, и я могу сказать про вторник и среду после Барселоны. Остальные дни пока не определены, но тестов точно не будет, когда идут три этапа каждый уик-энд подряд. Но все же я вижу, что сейчас у нас достаточно времени, чтобы провести их с каждой из команд».