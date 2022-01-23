Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Предыдущая / Ферстаппен пошутил над Вольфом после поражения в кибергонке
Формула 1 Новости

Williams все же протестирует 18-дюймовые шины

Автор:
, Редактор

В 2022 году у Pirelli будет 25 тестовых дней, в которых примут участие автомобили текущего поколения

Williams все же протестирует 18-дюймовые шины

В 2022 году Формула 1 переходит на новые шины с посадочным диаметром 18 дюймов. Чтобы их разработать, в 2021 году состоялась серия тестов, в которых принимали участие болиды 2019 года, но переделанные под новые колеса.

Однако в Williams решили не тратиться на подобную переделку, тем более, что результаты тестов Pirelli делает доступными для всех команд. Но в этом сезоне команда вернется к шинным тестам, так как переделывать под них болиды уже не придется.

«Мы договорились с FIA о том, что в 2022 году будет 25 дней для тестов шин, – заявил изданию Motorsport Week руководитель Pirelli в Формуле 1 Марио Изола. – Это неплохой компромисс, который позволит нам улучшить нашу резину. Однако с переходом на 18-дюймовые шины хочется больше дней. В прошлом году их было 28.

К сожалению, в прошлом году тесты пропустила команда Williams, которая не построила «мула» – старый болид, переделанный под новые колеса. Но теперь они смогут приехать на своих новых машинах 2022 года, так что мы рассчитываем увидеть на тестах всех.

Что касается конкретных дат, то тесты будут проходить после Гран При, и я могу сказать про вторник и среду после Барселоны. Остальные дни пока не определены, но тестов точно не будет, когда идут три этапа каждый уик-энд подряд. Но все же я вижу, что сейчас у нас достаточно времени, чтобы провести их с каждой из команд».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Ферстаппен пошутил над Вольфом после поражения в кибергонке
Предыдущая новость

Ферстаппен пошутил над Вольфом после поражения в кибергонке
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Петруччи нашел себе работу в Америке
MotoGP

Петруччи нашел себе работу в Америке

Видео: на старте гонки в Абу-Даби столкнулись три машины
Статья с видео
Другие Формулы

Видео: на старте гонки в Абу-Даби столкнулись три машины

Видео: «Гибридный» привод возвращает Эванса в Ралли Монте-Карло Ралли Монте-Карло
WRC

Видео: «Гибридный» привод возвращает Эванса в Ралли Монте-Карло

Самое важное:

Williams все же протестирует 18-дюймовые шины
Формула 1 Формула 1

Williams все же протестирует 18-дюймовые шины

Ферстаппен пошутил над Вольфом после поражения в кибергонке
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен пошутил над Вольфом после поражения в кибергонке

McLaren: В болидах 2022 года остались гнущиеся детали
Формула 1 Формула 1

McLaren: В болидах 2022 года остались гнущиеся детали

Андретти не отказался от планов купить команду Фopмулы 1
Формула 1 Формула 1

Андретти не отказался от планов купить команду Фopмулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.