Williams в шоке от Mercedes. Все из-за бывшего спонсора

Сегодня появилась информация о том, что Mercedes близка к подписанию контракта с бывшим титульным спонсором Williams ROKiT. Сделка, после которой ROKiT войдет в число партнеров Mercedes, должна быть заключена до старта сезона в Австрии, 5 июля.

ROKiT объявила о разрыве контракта с Williams в мае, в тот же день, когда сама команда заявила о готовность продать контрольный пакет акций. Возможное появление компании в качестве спонсоров Mercedes вызвало в Гроу возмущение: Williams не первый год покупает у немецкой команды силовые установки и ведет с ней тесное сотрудничество, а потому не ожидала от Брэкли подобного шага.

«Мы в полном шоке от того, что команда, с которой мы так давно сотрудничаем, подписывает что-то с ROKiT, – заявил источник из Williams RaceFans. – Особенно учитывая, что они хорошо знают, что между нами произошло».