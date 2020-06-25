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Формула 1 / Новость

Williams в пятницу покажет новую ливрею. Она будет классической

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Williams в пятницу покажет новую ливрею. Она будет классической
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор: Иван Матушкин, редактор
25 июн. 2020 г., 10:30

Расставшись со спонсорам, команда должна вернуться к традиционным цветам

Команда Формулы 1 Williams представит свою новую ливрею утром в пятницу, 26 июня. В прошлом месяце команда прекратила сотрудничество с титульным спонсором ROKiT, из-за чего поменяла ливрею, удалив из нее цвета компании.

Williams пообещала представить ливрею в твиттере в 11:00 по московскому времени, поделившись реакцией пилотов на нее. Николя Латифи назвал новую расцветку «резкой», а Джордж Расселл – «умной». 

По данным RaceFans, новая ливрея команды будет выполнена в классической для нее бело-голубой гамме. Команда отказалась от этой расцветки в 2013 году, когда начала сотрудничать с брендом Martini. Также ожидается, что больше места на болиде займет логотип кофейной марки Lavazza, которая спонсирует Williams.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Williams
Автор Джонатан Нобл

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