Williams уволила своего тест-пилота Тиктума

Даниэль Тиктум, когда-то входивший в молодежную программу Red Bull, присоединился к Williams перед прошлогодним сезоном Формулы 1, а в марте 2021-го стороны объявили о продолжении сотрудничества.

Однако во вторник официальный сайт Ф1 сообщил, что Williams решила отказаться от услуг Тиктума, это решение было принято еще на прошлой неделе и вступило в силу немедленно.

Даниэль ни разу не садился за руль Williams на тестах или в тренировках Гран При. Он работал на симуляторе команды и параллельно стартовал в Формуле 2, где сейчас занимает четвертое место в 20 очках позади лидирующего Оскара Пиастри.

Возможно, 22-летний Тиктум пробует сейчас занять одну из вакансий в Ф1 на будущий год, что делает невозможным продолжение сотрудничества с Williams.

У команды из Гроу остаются «в запасе» Рой Ниссани, который в этом году трижды пилотировал в пятничных тренировках, а также Джек Эйткен и Джейми Чедвик.