Williams усилился бывшим техническим директором Sauber

Внештатным техническим консультантом команды Williams стал Вилли Рампф. Специалист, известный поклонникам Ф1 своей работой в команде Sauber, должен помочь войти в курс дел новому техническому директору британского коллектива – Франсуа-Ксавье Демезону.

Рампф начинал свою карьеру инженера в компании BMW, а в 1995 году в качестве гоночного инженера присоединился к Sauber. В течение десяти лет – с 2000 по 2010 – немец занимал пост технического директора команды. Именно в этот период швейцарский коллектив, являясь заводской командой BMW, добился наибольших успехов: Роберт Кубица одержал единственную победу в истории коллектива, а сама Sauber стала бронзовым призером Кубка конструкторов.

В 2011 году Рампф перешел в гоночное отделение Volkswagen, где стал техническим директором раллийной программы (она сделала марку безоговорочным лидером WRC). Одним из подчиненных немца в рамках проекта был Демезон, со временем сменивший Рампфа на ответственном посту. Руководителем же проекта являлся Йост Капито, сейчас возглавляющий Williams в роли генерального директора.

Ранее Капито не раз называл опыт работы с Рампом фактором, который позволит Демезону справиться с новой работой – несмотря на отсутствие опыта работы в Формуле 1.