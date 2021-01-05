На машинах Williams с самого начала гибридной эры в 2014 году стояли только силовые установки Mercedes. Однако, в отличие от Force India / Racing Point, все остальные детали в Гроу производили самостоятельно, называя такую техническую независимость поводом для гордости.

Однако после недавней смены собственников – в августе семейство Уильямс продало команду фонду Dorilton Capital – было решено отказаться от прежнего подхода и использовать больше разработок Mercedes.

Во вторник вечером Williams объявила, что «расширяет техническое сотрудничество с Mercedes, которое с 2022 года будет включать поставки некоторых разрешенных компонентов».

Речь идет в первую очередь о коробках передач и связанных с ними компонентах гидравлической системы. Прежде в Williams всегда разрабатывали и производили их самостоятельно.

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«Усиление партнерства с Mercedes позволит Williams в долгосрочной перспективе внедрить более эффективные процессы собственных конструкторских разработок и производства, – сказано в заявлении. – Это даст команде возможность перенаправить свои ресурсы на повышение эффективности в других областях машины.

Williams продолжит самостоятельно конструировать и производить остальные элементы шасси».

Пресс-служба приводит слова Саймона Робертса, который руководил работой коллектива при новых собственниках: «Мы рады, что наши прекрасные отношения с Mercedes будут включать не просто поставки моторов.

Williams – независимая команда, но Формула 1 постоянно эволюционирует, и команды должны действовать гибко, чтобы реагировать на сложившуюся ситуацию и добиваться максимума на трассах.

Долгосрочное соглашение с Mercedes – позитивный шаг, который лежит в русле наших стратегических целей на будущее. При этом мы сохраним свои конструкторские и производственные мощности».

Помимо двигателей, соглашение на поставку которых действует до конца 2025 года, Williams получила от Mercedes гонщика молодежной программы Джорджа Раселла, для которого сезон-2021 станет уже третьим в Гроу.

Регламент позволяет командам Формулы 1 поставлять друг другу ряд компонентов машины, перечисленных в особом списке. Именно по такому принципу построено взаимодействие Mercedes с Racing Point, Ferrari с Haas и Red Bull с AlphaTauri.