Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сахира
06 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
13 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Williams будет использовать больше деталей Mercedes с 2022 года

Поделились
Комментарии
Williams будет использовать больше деталей Mercedes с 2022 года
Автор:
, Редактор Ф1

Британская команда анонсировала, что ее техническое партнерство с чемпионами мира решено расширить

На машинах Williams с самого начала гибридной эры в 2014 году стояли только силовые установки Mercedes. Однако, в отличие от Force India / Racing Point, все остальные детали в Гроу производили самостоятельно, называя такую техническую независимость поводом для гордости.

Однако после недавней смены собственников – в августе семейство Уильямс продало команду фонду Dorilton Capital – было решено отказаться от прежнего подхода и использовать больше разработок Mercedes.

Во вторник вечером Williams объявила, что «расширяет техническое сотрудничество с Mercedes, которое с 2022 года будет включать поставки некоторых разрешенных компонентов». 

Речь идет в первую очередь о коробках передач и связанных с ними компонентах гидравлической системы. Прежде в Williams всегда разрабатывали и производили их самостоятельно. 

Читайте также:

«Усиление партнерства с Mercedes позволит Williams в долгосрочной перспективе внедрить более эффективные процессы собственных конструкторских разработок и производства, – сказано в заявлении. – Это даст команде возможность перенаправить свои ресурсы на повышение эффективности в других областях машины. 

Williams продолжит самостоятельно конструировать и производить остальные элементы шасси».

Пресс-служба приводит слова Саймона Робертса, который руководил работой коллектива при новых собственниках: «Мы рады, что наши прекрасные отношения с Mercedes будут включать не просто поставки моторов. 

Williams – независимая команда, но Формула 1 постоянно эволюционирует, и команды должны действовать гибко, чтобы реагировать на сложившуюся ситуацию и добиваться максимума на трассах.

Долгосрочное соглашение с Mercedes – позитивный шаг, который лежит в русле наших стратегических целей на будущее. При этом мы сохраним свои конструкторские и производственные мощности».

Помимо двигателей, соглашение на поставку которых действует до конца 2025 года, Williams получила от Mercedes гонщика молодежной программы Джорджа Раселла, для которого сезон-2021 станет уже третьим в Гроу. 

Регламент позволяет командам Формулы 1 поставлять друг другу ряд компонентов машины, перечисленных в особом списке. Именно по такому принципу построено взаимодействие Mercedes с Racing Point, Ferrari с Haas и Red Bull с AlphaTauri.

Читайте также:

У Норриса обнаружили COVID-19

Предыдущая новость

У Норриса обнаружили COVID-19
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Williams , Mercedes
Автор Люк Смит

Самое читаемое Сегодня

Первый скандал сезона-2021: участник «Дакара» сошел после странной заправки
Статья с видео
Дакар Дакар / Новость

Первый скандал сезона-2021: участник «Дакара» сошел после странной заправки

Анализ: так ли все просто с продлением контракта Хэмилтона?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: так ли все просто с продлением контракта Хэмилтона?

Источник: Гран При Австралии отложат, тесты пройдут в Бахрейне
Формула 1 Формула 1 / Новость

Источник: Гран При Австралии отложат, тесты пройдут в Бахрейне

Технический анализ: как в Honda нашли хитрый способ сделать моторы мощнее
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Технический анализ: как в Honda нашли хитрый способ сделать моторы мощнее

Вязович сократил отставание от Сотникова на «Дакаре» по итогам вторника
Дакар Дакар / Отчет об этапе

Вязович сократил отставание от Сотникова на «Дакаре» по итогам вторника

Williams будет использовать больше деталей Mercedes с 2022 года
Формула 1 Формула 1 / Новость

Williams будет использовать больше деталей Mercedes с 2022 года

Аль-Аттия выиграл третий этап «Дакара», его соперники заблудились в пустыне
Дакар Дакар / Отчет об этапе

Аль-Аттия выиграл третий этап «Дакара», его соперники заблудились в пустыне

У Норриса обнаружили COVID-19
Формула 1 Формула 1 / Новость

У Норриса обнаружили COVID-19

Самое важное:

Williams будет использовать больше деталей Mercedes с 2022 года
Формула 1 Формула 1 / Новость

Williams будет использовать больше деталей Mercedes с 2022 года

У Норриса обнаружили COVID-19
Формула 1 Формула 1 / Новость

У Норриса обнаружили COVID-19

«Мы позволим Мазепину делать ошибки». В Haas поделились планами
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Мы позволим Мазепину делать ошибки». В Haas поделились планами

Источник: Гран При Австралии отложат, тесты пройдут в Бахрейне
Формула 1 Формула 1 / Новость

Источник: Гран При Австралии отложат, тесты пройдут в Бахрейне

Самое читаемое

1
Дакар

Первый скандал сезона-2021: участник «Дакара» сошел после странной заправки

2
Формула 1

Анализ: так ли все просто с продлением контракта Хэмилтона?

1дн
3
Формула 1

Источник: Гран При Австралии отложат, тесты пройдут в Бахрейне

4
Формула 1

Технический анализ: как в Honda нашли хитрый способ сделать моторы мощнее

7дн
5
Дакар

Вязович сократил отставание от Сотникова на «Дакаре» по итогам вторника

Самое важное:

Williams будет использовать больше деталей Mercedes с 2022 года
Формула 1

Williams будет использовать больше деталей Mercedes с 2022 года

У Норриса обнаружили COVID-19
Формула 1

У Норриса обнаружили COVID-19

«Мы позволим Мазепину делать ошибки». В Haas поделились планами
Формула 1

«Мы позволим Мазепину делать ошибки». В Haas поделились планами

Источник: Гран При Австралии отложат, тесты пройдут в Бахрейне
Формула 1

Источник: Гран При Австралии отложат, тесты пройдут в Бахрейне

Тодт: Уверен, что календарь Формулы 1 придется менять
Формула 1

Тодт: Уверен, что календарь Формулы 1 придется менять

Последние видео

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.