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Айртон Сенна разбился в 1994 году на Гран При Сан-Марино в Имоле. Уже со следующего сезона его команда Williams разместила на носовом обтекателе своей машины фирменный логотип бразильца – после чего это стало традицией.

Однако во вторник, когда команда показала ливрею своей новой машины FW44 на шоу-каре, буквы S там не оказалось.

Логотип Айртона Сенны на Williams FW40, 2017 год Фото: Sutton Images

Отвечая на вопрос о причинах такого решения, глава коллектива Йост Капито объяснил, что пришло время забыть о трагедии 1994 года.

«Мы пришли к выводу, что хотим двигаться в будущее, – рассказал он. – Начинается новая эра, у нас новая машина. Кроме того, мы переделали наш музей, где теперь есть специальный зал в память об Айртоне.

Думаю, нам следует смотреть вперед и избежать того, чтобы гонщики видели эту букву S каждый раз, когда садятся в машину, и она напоминала им о случившемся.

Думаю, сейчас самое время оставить это позади – и вспоминать Сенну в специально отведенной части музея».

Он добавил, что Williams не консультировалась по этому поводу с семьей бразильского чемпиона, но в то же время намерена усилить связи с фондом Сенны.

«Мы не общались с родственниками, но работаем с фондом, – пояснил Йост. – Мы изучим, как можно оказывать фонду больше помощи.

Мне кажется, это принесет пользу большему количеству людей. А если мы будем помогать людям, то это будет очень хорошая программа. Но ее окончательные параметры еще предстоит определить».

С 1994 года сестра Сенны Вивиан руководит институтом, носящим имя гонщика. Он ведет социальные и образовательные программы для детей».