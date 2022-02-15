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Williams спустя 27 лет убрала с машины логотип Сенны. И вот почему

Глава команды Йост Капито объяснил решение отказаться от фирменной буквы S

Williams спустя 27 лет убрала с машины логотип Сенны. И вот почему
Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
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Айртон Сенна разбился в 1994 году на Гран При Сан-Марино в Имоле. Уже со следующего сезона его команда Williams разместила на носовом обтекателе своей машины фирменный логотип бразильца – после чего это стало традицией. 

Однако во вторник, когда команда показала ливрею своей новой машины FW44 на шоу-каре, буквы S там не оказалось. 

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Логотип Айртона Сенны на Williams FW40, 2017 год

Фото: Sutton Images

Отвечая на вопрос о причинах такого решения, глава коллектива Йост Капито объяснил, что пришло время забыть о трагедии 1994 года. 

«Мы пришли к выводу, что хотим двигаться в будущее, – рассказал он. – Начинается новая эра, у нас новая машина. Кроме того, мы переделали наш музей, где теперь есть специальный зал в память об Айртоне. 

Думаю, нам следует смотреть вперед и избежать того, чтобы гонщики видели эту букву S каждый раз, когда садятся в машину, и она напоминала им о случившемся. 

Думаю, сейчас самое время оставить это позади – и вспоминать Сенну в специально отведенной части музея».

Он добавил, что Williams не консультировалась по этому поводу с семьей бразильского чемпиона, но в то же время намерена усилить связи с фондом Сенны.

«Мы не общались с родственниками, но работаем с фондом, – пояснил Йост. – Мы изучим, как можно оказывать фонду больше помощи. 

Мне кажется, это принесет пользу большему количеству людей. А если мы будем помогать людям, то это будет очень хорошая программа. Но ее окончательные параметры еще предстоит определить».

С 1994 года сестра Сенны Вивиан руководит институтом, носящим имя гонщика. Он ведет социальные и образовательные программы для детей». 

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