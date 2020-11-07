Williams сообщила о нескольких случаях коронавируса в команде
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Еще одна команда Ф1 пострадала от эпидемии
Команда Формулы 1 Williams сообщила, что по ходу Гран При Португалии и Эмилии-Романьи обнаружила в своих рядах несколько человек, заболевших коронавирусом. Команда отказалась разглашать их имена и должности.
В Williams заверили, что действовали строго в соответствии с протоколом FIA и изолировали не только заболевших, но и их близкие контакты. В связи с этим на Гран При Турции с командой отработают несколько сотрудников, которые обычно остаются на базе в Великобритании.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Williams
|Автор
|Иван Матушкин
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Williams сообщила о нескольких случаях коронавируса в команде
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