Williams сообщила о нескольких случаях коронавируса в команде

Команда Формулы 1 Williams сообщила, что по ходу Гран При Португалии и Эмилии-Романьи обнаружила в своих рядах несколько человек, заболевших коронавирусом. Команда отказалась разглашать их имена и должности.

В Williams заверили, что действовали строго в соответствии с протоколом FIA и изолировали не только заболевших, но и их близкие контакты. В связи с этим на Гран При Турции с командой отработают несколько сотрудников, которые обычно остаются на базе в Великобритании.