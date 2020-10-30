Официально: Williams сохранит Расселла и Латифи в 2021 году

Свой анонс в Williams иронично сопроводили фото довольного Джорджа Рассела с подписью: «Не понимаю, к чему была вся эта суета».

В последнее время в паддоке ходили активные слухи, будто трехлетний контракт британского пилота будет разорван досрочно, чтобы освободить место для Серхио Переса.

На прошлом этапе в Португалии Расселл собирался обсудить свое будущее с новыми владельцами команды из фонда Dorliton, и по ходу того Гран При команда отказалась подтвердить его будущее. Но в пятницу в Имоле место Джорджа на 2021 год было гарантировано.

В отношении Латифи, который имеет солидную спонсорскую поддержку, вопросов было меньше, но теперь и они остались в прошлом.

Глава команды Саймон Робертс сказал на медиа-сессии: «Похоже, на прошлой неделя я стал виновником некоторого замешательства, должен извиниться за это.

Мы просто не хотели комментировать в тот момент ситуацию с гонщиками. Но как напомнил Джордж, еще летом Клэр [Уильямс, руководившая командой до смены владельцев] поделилась информацией о пилотах, и с того момента ничего не изменилась.

Наш состав этого года останется и в следующем. Мы ими довольны и ждем продолжения совместной работы».

В нынешнем сезоне Ф1 Williams остается единственной командой, не заработавшей очков, однако отставание по скорости от соперников сейчас уже ощутимо меньше. чем в 2019-м.

Расселл регулярно проходит во второй сегмент квалификации, а в отдельных случаях это удается и Латифи. В гонках оба уже финишировали на 11-й позиции.

Утром того же дня о продлении сотрудничества с обоими своими пилотами объявила другая команда Ф1, Alfa Romeo.