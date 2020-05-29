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Формула 1 / Новость

Williams сменит ливрею своих машин

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Williams сменит ливрею своих машин
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
29 мая 2020 г., 10:14

После отказа от сотрудничества с титульным спонсором ROKiT британская команда подготовит к старту чемпионата совершенно новую схему окраски

Разрыв с ROKiT стал полным сюрпризом, так как контракт с производителем сотовых телефонов был рассчитан до конца 2023 года.

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По ходу медиа-сессии для избранных СМИ заместитель руководителя команды Клэр Уильямс отказалась озвучить причины разрыва с титульным спонсором, но дала понять, что Williams выполнила все взятые на себя обязательства.

«Я не могу раскрыть все подробности, – сказала она. – Скажу лишь, что мы выполнили все свои свои обязательства по контракту с ROKiT».

Сотрудничество сторон началось с 2019 года, когда Williams сменила ливрею своих машин на бело-голубую. С некоторыми изменениями она сохранилась и в нынешнем сезоне. Теперь в команде намерены изменить раскраску.

«Понятно, что мы работаем над новой ливреей к моменту возвращения в гонки – надеюсь, это произойдет в июле, – сказала Клэр. – Формула 1 обозначила дату для возвращения, мы представим новые цвета до этого момента».

Уильямс добавила, что коллектив рассчитывает найти себе нового титульного спонсора.

«Мы считаем, что со своей стороны фантастически отрабатываем для партнеров, – объяснила она. – За последние годы тому было множество свидетельств, часто партнеры остаются с Williams на долгие годы. 

За последние три месяца мы выстроили совершенно новый процесс работы с коммерческими предложениями. Сейчас у нас есть новое агентство [1920 Worldwide], мы переработали подход к поведению Williams на рынке и сейчас полны уверенности. 

Нам всегда удавалось находить новых партнеров для команды и всего спорта, и у меня нет сомнений, что это получится вновь. У нас отличная команда, отличный бренд. И мы в предвкушении».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Williams
Автор Джонатан Нобл

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