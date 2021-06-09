Williams сменила босса команды

Руководитель Williams Саймон Робертс покинул команду. Он пришел в Williams в июне 2020 года и возглавил ее в момент смены собственников, когда семья Уильямс продала коллектив инвестиционному фонду Dorilton.

Нынешний уход Робертса в Williams объяснили внутренней реструктуризацией. Теперь пост руководителя команды займет ее генеральный директор Йост Капито.

«Саймон сыграл решающую роль в передаче управления командой в последние 12 месяцев, – приводит команда слова Капито. – Я благодарен ему за его вклад в это время».