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Формула 1 Новости

Williams сменила босса команды

Автор:
, редактор

Теперь полное руководство возьмет на себя Йост Капито

Williams сменила босса команды

Руководитель Williams Саймон Робертс покинул команду. Он пришел в Williams в июне 2020 года и возглавил ее в момент смены собственников, когда семья Уильямс продала коллектив инвестиционному фонду Dorilton.

Нынешний уход Робертса в Williams объяснили внутренней реструктуризацией. Теперь пост руководителя команды займет ее генеральный директор Йост Капито.

«Саймон сыграл решающую роль в передаче управления командой в последние 12 месяцев, – приводит команда слова Капито. – Я благодарен ему за его вклад в это время».

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Серия Формула 1
Команды Williams
Автор Иван Матушкин

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