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Williams сменила босса команды
Автор: Иван Матушкин , редактор
Теперь полное руководство возьмет на себя Йост Капито
Руководитель Williams Саймон Робертс покинул команду. Он пришел в Williams в июне 2020 года и возглавил ее в момент смены собственников, когда семья Уильямс продала коллектив инвестиционному фонду Dorilton.
Нынешний уход Робертса в Williams объяснили внутренней реструктуризацией. Теперь пост руководителя команды займет ее генеральный директор Йост Капито.
«Саймон сыграл решающую роль в передаче управления командой в последние 12 месяцев, – приводит команда слова Капито. – Я благодарен ему за его вклад в это время».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Williams
|Автор
|Иван Матушкин
Williams сменила босса команды
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