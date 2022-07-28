Williams решила привить Элбону бойцовский характер

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Алекс Элбон вернулся в Формулу 1 после пропущенного сезона и в нынешнем году выступает за Williams. На далеко не самой быстрой машине он уже дважды смог заработать очки – за десятое место в Австралии и девятое в Майами.

Глава команды Йост Капито рассказал, что впечатлен не только скоростью Алекса, но и его человеческими качествами: «Он очень приятный молодой человек, который отлично воспитан и вежлив вне кокпита».

Однако такие качества, по мнению немецкого специалиста, не всегда полезны в спорте высших достижений.

Капито объяснил: «Когда Алекс закрывает визор своего шлема, он превращается в настоящего бойца. Мы решили развить в нем эти качества и, скажем так, добавить ему бойцовских качеств вне машины. Скажем, при общении с инженерами можно быть и пожестче.

Думаю, сейчас, когда между гонщиком и его бригадой уже установились тесные рабочие отношения, это будет весьма полезно».

Руководитель Williams добавил: «Но Алекс очень впечатлил нас. Год без гонок позволил ему отлично понять, как должен развиваться пилот и как работает команда. Он смог взглянуть на этот процесс со стороны, и это, как я думаю, очень помогло ему».

Команда из Гроу еще не озвучила свои планы на будущий сезон, но велика вероятность, что выступающий за нее сейчас Николя Латифи уступит место Оскару Пиастри.

Элбон едва ли сможет вернуться в AlphaTauri, но его шансы остаться в Williams оцениваются довольно высоко.

«Мы в процессе переговоров, – объяснил англо-тайский пилот. – Не секрет, что в Red Bull и AlphaTauri не станут менять пилотов. Но пока у меня все здорово в [нынешней] команде, мне очень нравится работать с этими людьми.

Конечно, сейчас мы не столь быстры, как хотели бы. Мне кажется, сейчас важно не жалеть сил на доработку машины. Я же концентрируюсь на этом сезоне, а что будет дальше – посмотрим».

Формально у Макса Ферстаппена, Серхио Переса и Пьера Гасли есть на 2023-й подтвержденный контракты, но после слов Элбона можно сделать вывод, что Юки Цунода также останется в Фаэнце.