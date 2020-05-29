Williams разорвала контракт с титульным спонсором
Несмотря на действующий контракт британская команда прекратила сотрудничество с производителем мобильных телефонов ROKiT
В свете слабой финансовой отчетности за 2019 год и слухах о скорой продаже команда Willaims объявила о прекращении сотрудничества с титульным спонсором ROKiT. Гоночный коллектив также разорвал контракт с родственным брендом ROK Drinks.
«Финансовые результаты 2019 года отражают недавнее снижение конкурентоспособности команды Формулы 1 и ставшее их следствием падение коммерческих прибылей, – объяснил исполнительный директор Williams Майк О'Дрисколл. – Сезон 2020 года оказался нарушен пандемией, что также скажется на нашей коммерческой деятельности.
Команда направила уведомление о прекращении сотрудничества титульному партнеру ROKiT и важному спонсору ROK Drinks».
Такое развитие событий подтверждает скорую смену собственников Williams. Объявление о разрыве контракта может означать, что новые владельцы в 2020-м выступят титульными спонсорами, заняв место ROKiT, а в дальнейшем можно ждать более глобальных преобразований.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Williams
|Автор
|Александр Кабановский