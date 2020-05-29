Williams разорвала контракт с титульным спонсором

В свете слабой финансовой отчетности за 2019 год и слухах о скорой продаже команда Willaims объявила о прекращении сотрудничества с титульным спонсором ROKiT. Гоночный коллектив также разорвал контракт с родственным брендом ROK Drinks.

«Финансовые результаты 2019 года отражают недавнее снижение конкурентоспособности команды Формулы 1 и ставшее их следствием падение коммерческих прибылей, – объяснил исполнительный директор Williams Майк О'Дрисколл. – Сезон 2020 года оказался нарушен пандемией, что также скажется на нашей коммерческой деятельности.

Команда направила уведомление о прекращении сотрудничества титульному партнеру ROKiT и важному спонсору ROK Drinks».

Такое развитие событий подтверждает скорую смену собственников Williams. Объявление о разрыве контракта может означать, что новые владельцы в 2020-м выступят титульными спонсорами, заняв место ROKiT, а в дальнейшем можно ждать более глобальных преобразований.