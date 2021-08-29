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Формула 1 / Гран При Бельгии Новости

Williams рассказал, за счет чего Расселл стал вторым

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Команда пожертвовала одним кругом, чтобы выстрелить на втором

Williams рассказал, за счет чего Расселл стал вторым

Джордж Расселл добился удивительного результата в квалификации Гран При Бельгии, заняв второе место. В конце третьего сегмента британец сперва показал девятый результат, но затем улучшил свое время на восемь секунд и оказался на первом ряду. 

Руководитель отдела шасси Williams Дэйв Робсон рассказал, что такое выступление изначально было планом команды: в первой попытке Расселл грел шины и экономил заряд энергии в электродвигателе ради решающего рывка.

«Мы чувствовали, что у нас есть время для двух быстрых попыток, трасса быстро сохла и мы могли пойти ва-банк, сделав ставку на один круг в конце, – рассказал Робсон. – Поэтому мы так и сделали: провели предварительный круг, прогрели шины, привели тормоза и силовую установку в нужное состояние, и поехали.

Получилось очень хорошо. Еще Джордж отлично располагался на трассе, так что все сложилось в одно. Мы уже превзошли свои возможности на тот момент и не могли ничего потерять. А Джордж выжал абсолютный максимум из каждого поворота. Он был смел, но внимателен. Быстр, спокоен. И проехал блестящий круг». 

Еще сильнее впечатляет то, что к концу Q3 у Расселла не было свежей промежуточной резины и свой лучший круг он проехал на уже использованной резине.

«Не думаю, что Джордж много на этом потерял, – сказал Робсон. – Первый комплект промежуточных мы поставили в Q1, когда трасса еще была слишком мокрой для них, так что они не сильно пострадали. Плюс с того времени они успели остыть, так что мы были уверены, что они в неплохом состоянии». 

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