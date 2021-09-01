Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Слухи: Элбон близок к подписанию контракта с Williams Следующая / Ди Реста: McLaren не станет разрабатывать болид под Риккардо
Формула 1 / Гран При Нидерландов Новости

Williams: Расселл вернется к нам за титулом

Автор:
, редактор

Босс Williams уверен, что не прощается с Джорджем окончательно

Williams: Расселл вернется к нам за титулом

В ближайшее время должно быть объявлено о переходе Джорджа Расселла из Williams в Mercedes. Недавно британец принес команде первый подиум за четыре года, но она не намерен его удерживать от перехода.

«Я не хочу его удерживать, – сказал босс команды Йост Капито Channel 4. – Ведь он заслуживает машину, которая способна выиграть титул. Он как пилот может выиграть титул, а значит ему нужна соответствующая машина, и он может взять титул с Mercedes.

И я убежден, что через пару лет он вернется, чтобы выиграть титул с нами».

Предполагается, что о переходе Расселла в Mercedes будет объявлено на Гран При Италии. Наиболее вероятным кандидатом на его замену считается резервный пилот Red Bull Алекс Элбон. 

Читайте также:

Билеты
Поделились
Комментарии
Слухи: Элбон близок к подписанию контракта с Williams

Предыдущая новость

Слухи: Элбон близок к подписанию контракта с Williams

Следующая новость

Ди Реста: McLaren не станет разрабатывать болид под Риккардо

Ди Реста: McLaren не станет разрабатывать болид под Риккардо
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Williams: Расселл вернется к нам за титулом

1 ч
2
Формула 1

Источник: Williams больше не рассматривает Квята на 2022 год

20 ч
3
Формула 1

Ди Реста: McLaren не станет разрабатывать болид под Риккардо

32 мин
4
Формула 1

Слухи: Элбон близок к подписанию контракта с Williams

2 ч
5
Формула 1

Экклстоун рассказал, как бы он поступил с гонкой в Спа

23 ч
Самое важное:
Ferrari не успеет подготовить новый мотор к Монце
Формула 1

Ferrari не успеет подготовить новый мотор к Монце

5мин
Ди Реста: McLaren не станет разрабатывать болид под Риккардо
Формула 1

Ди Реста: McLaren не станет разрабатывать болид под Риккардо

32мин
Williams: Расселл вернется к нам за титулом
Формула 1

Williams: Расселл вернется к нам за титулом

1 ч
Слухи: Элбон близок к подписанию контракта с Williams
Формула 1

Слухи: Элбон близок к подписанию контракта с Williams

2 ч
Тодт: Формула 1 пересмотрит правила после фарса в Спа
Формула 1

Тодт: Формула 1 пересмотрит правила после фарса в Спа

17 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Ferrari не успеет подготовить новый мотор к Монце Гран При Нидерландов
Формула 1

Ferrari не успеет подготовить новый мотор к Монце

Ди Реста: McLaren не станет разрабатывать болид под Риккардо Гран При Нидерландов
Формула 1

Ди Реста: McLaren не станет разрабатывать болид под Риккардо

Слухи: Элбон близок к подписанию контракта с Williams Гран При Нидерландов
Формула 1

Слухи: Элбон близок к подписанию контракта с Williams

Джордж Расселл Больше от
Джордж Расселл
Слухи: о контрактах Расселла и Боттаса объявят в Монце – из-за Кими Гран При Италии
Формула 1

Слухи: о контрактах Расселла и Боттаса объявят в Монце – из-за Кими

Расселл: Мы могли ехать с закрытыми глазами Гран При Бельгии
Формула 1

Расселл: Мы могли ехать с закрытыми глазами

Расселл о первом подиуме: Неважно, как я это сделал Гран При Бельгии
Формула 1

Расселл о первом подиуме: Неважно, как я это сделал

Williams Больше от
Williams
Источник: Williams больше не рассматривает Квята на 2022 год
Формула 1

Источник: Williams больше не рассматривает Квята на 2022 год

Расселл пообещал «не делать глупостей» против более быстрых машин Гран При Бельгии
Формула 1

Расселл пообещал «не делать глупостей» против более быстрых машин

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Самое читаемое Сегодня

Williams: Расселл вернется к нам за титулом
Формула 1 Формула 1

Williams: Расселл вернется к нам за титулом

Источник: Williams больше не рассматривает Квята на 2022 год
Формула 1 Формула 1

Источник: Williams больше не рассматривает Квята на 2022 год

Ди Реста: McLaren не станет разрабатывать болид под Риккардо
Формула 1 Формула 1

Ди Реста: McLaren не станет разрабатывать болид под Риккардо

Слухи: Элбон близок к подписанию контракта с Williams
Формула 1 Формула 1

Слухи: Элбон близок к подписанию контракта с Williams

Экклстоун рассказал, как бы он поступил с гонкой в Спа
Формула 1 Формула 1

Экклстоун рассказал, как бы он поступил с гонкой в Спа

Ferrari не успеет подготовить новый мотор к Монце
Формула 1 Формула 1

Ferrari не успеет подготовить новый мотор к Монце

Тодт: Формула 1 пересмотрит правила после фарса в Спа
Формула 1 Формула 1

Тодт: Формула 1 пересмотрит правила после фарса в Спа

Главный инженер Haas сравнил способности Мазепина и Шумахера
Формула 1 Формула 1

Главный инженер Haas сравнил способности Мазепина и Шумахера

Самое важное:

Ferrari не успеет подготовить новый мотор к Монце
Формула 1 Формула 1

Ferrari не успеет подготовить новый мотор к Монце

Ди Реста: McLaren не станет разрабатывать болид под Риккардо
Формула 1 Формула 1

Ди Реста: McLaren не станет разрабатывать болид под Риккардо

Williams: Расселл вернется к нам за титулом
Формула 1 Формула 1

Williams: Расселл вернется к нам за титулом

Слухи: Элбон близок к подписанию контракта с Williams
Формула 1 Формула 1

Слухи: Элбон близок к подписанию контракта с Williams

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.