Williams: Расселл вернется к нам за титулом

В ближайшее время должно быть объявлено о переходе Джорджа Расселла из Williams в Mercedes. Недавно британец принес команде первый подиум за четыре года, но она не намерен его удерживать от перехода.

«Я не хочу его удерживать, – сказал босс команды Йост Капито Channel 4. – Ведь он заслуживает машину, которая способна выиграть титул. Он как пилот может выиграть титул, а значит ему нужна соответствующая машина, и он может взять титул с Mercedes.

И я убежден, что через пару лет он вернется, чтобы выиграть титул с нами».

Предполагается, что о переходе Расселла в Mercedes будет объявлено на Гран При Италии. Наиболее вероятным кандидатом на его замену считается резервный пилот Red Bull Алекс Элбон.