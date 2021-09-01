Williams: Расселл вернется к нам за титулом
Босс Williams уверен, что не прощается с Джорджем окончательно
В ближайшее время должно быть объявлено о переходе Джорджа Расселла из Williams в Mercedes. Недавно британец принес команде первый подиум за четыре года, но она не намерен его удерживать от перехода.
«Я не хочу его удерживать, – сказал босс команды Йост Капито Channel 4. – Ведь он заслуживает машину, которая способна выиграть титул. Он как пилот может выиграть титул, а значит ему нужна соответствующая машина, и он может взять титул с Mercedes.
И я убежден, что через пару лет он вернется, чтобы выиграть титул с нами».
Предполагается, что о переходе Расселла в Mercedes будет объявлено на Гран При Италии. Наиболее вероятным кандидатом на его замену считается резервный пилот Red Bull Алекс Элбон.
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