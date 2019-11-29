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Состояние Расселла улучшилось, Сироткин не понадобится Williams

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Состояние Расселла улучшилось, Сироткин не понадобится Williams
Автор:
, Редактор
29 нояб. 2019 г., 16:15

Британский пилот Williams отказался назвать причину своего недомогания в четверг, но сказал, что готов принять участие в оставшихся сессиях Гран При Абу-Даби.

Утром в пятницу в паддоке «Яс-Марины» появилась информация о плохом самочувствие пилота Williams Джорджа Расселла. Команда не могла заменить его на своего тест-пилота Николя Латифи, так как у канадца пока недостаточно баллов Суперлицензии.

Это привело к предположениям о возвращение в кокпит россиянина Сергея Сироткина.

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Тот уже находился в Абу-Даби и был готов помочь команде, за которую выступал в прошлом сезоне и которую покинул в неоднозначных условиях.

Однако Расселл все же смог принять участие в обеих пятничных тренировках, а после признался, что чувствует себя уже заметно лучше.

«Я не стану распространяться насчет причин моего плохого самочувствиия, – сказал Джордж журналистам. – Возможно, для этого еще придет время. Скажу лишь, что всегда есть разница между тем, как ты чувствуешь себя, сидя на кровати в отеле и тем, как ты чувствуешь себя в кокпите. Вчера я чувствовал себя нормально, про сегодня мне сложно говорить. Когда-нибудь я это объясню подробнее, но не сейчас».

Он добавил: «Главным было посмотреть, как я себя чувствую во время тренировок. Понятно, что команде требовался запасной план, и он был. Я ощущал себя не на 100%, врачи постоянно наблюдали за мной. Но мое состояние позволило сесть за руль, и это самое важное».

С утра британец оказался по скорости самым последним, а после обеда смог опередить своего напарника Роберта Кубицу. 

Руководитель команды Клэр Уильямс признала, что вариант замены Расселла рассматривался, но отказалась подтвердить, кем был потенциальный запасной пилот.

«Конечно, когда у тебя есть сомнения в самочувствии гонщика, нужно быть готовым заменить его – и мы были готовы, – сказала Уильямс в эфире Sky F1. – Я не скажу вам, на кого именно. Надеюсь, с Джорджем все будет в порядке и он отработает полный уик-энд».

Дополнительная информация: Адам Купер

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Пилоты Джордж Расселл
Автор Сергей Иванов

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Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Третья тренировка Старт через
16 Часов
:
46 Минут
:
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