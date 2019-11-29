Состояние Расселла улучшилось, Сироткин не понадобится Williams
Британский пилот Williams отказался назвать причину своего недомогания в четверг, но сказал, что готов принять участие в оставшихся сессиях Гран При Абу-Даби.
Утром в пятницу в паддоке «Яс-Марины» появилась информация о плохом самочувствие пилота Williams Джорджа Расселла. Команда не могла заменить его на своего тест-пилота Николя Латифи, так как у канадца пока недостаточно баллов Суперлицензии.
Это привело к предположениям о возвращение в кокпит россиянина Сергея Сироткина.
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Тот уже находился в Абу-Даби и был готов помочь команде, за которую выступал в прошлом сезоне и которую покинул в неоднозначных условиях.
Однако Расселл все же смог принять участие в обеих пятничных тренировках, а после признался, что чувствует себя уже заметно лучше.
«Я не стану распространяться насчет причин моего плохого самочувствиия, – сказал Джордж журналистам. – Возможно, для этого еще придет время. Скажу лишь, что всегда есть разница между тем, как ты чувствуешь себя, сидя на кровати в отеле и тем, как ты чувствуешь себя в кокпите. Вчера я чувствовал себя нормально, про сегодня мне сложно говорить. Когда-нибудь я это объясню подробнее, но не сейчас».
Он добавил: «Главным было посмотреть, как я себя чувствую во время тренировок. Понятно, что команде требовался запасной план, и он был. Я ощущал себя не на 100%, врачи постоянно наблюдали за мной. Но мое состояние позволило сесть за руль, и это самое важное».
С утра британец оказался по скорости самым последним, а после обеда смог опередить своего напарника Роберта Кубицу.
Руководитель команды Клэр Уильямс признала, что вариант замены Расселла рассматривался, но отказалась подтвердить, кем был потенциальный запасной пилот.
«Конечно, когда у тебя есть сомнения в самочувствии гонщика, нужно быть готовым заменить его – и мы были готовы, – сказала Уильямс в эфире Sky F1. – Я не скажу вам, на кого именно. Надеюсь, с Джорджем все будет в порядке и он отработает полный уик-энд».
Дополнительная информация: Адам Купер
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Пилоты
|Джордж Расселл
|Автор
|Сергей Иванов
Состояние Расселла улучшилось, Сироткин не понадобится Williams
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