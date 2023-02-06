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Williams раскрыла ливрею машины 2023 года

Команда сразу оговорилась, что показывает не новое шасси, а лишь его раскраску – зато на реальном мероприятии у себя на базе в Гроу

Александр Кабановский
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Алекс Калинаукас
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Williams раскрыла ливрею машины 2023 года
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Williams стала третьей командой в Ф1, которая представила свою ливрею для нового чемпионата мира – ранее это уже сделали Haas и Red Bull Racing

Сама машина FW45 сейчас находится в финальной стадии сборки, она выйдет на трассу 13 февраля в Сильверстоуне, где команда проведет обкатку в формате съемочного дня. 

Пока же можно оценить только ее раскраску, которая оказалась сильно похожей на прошлогоднюю в черно-сине-голубых цветах. В 2022-м Williams пришлось в рамках борьбы с лишним весом убрать часть цветных неклеек – сейчас неокрашенного карбона уже не видно. 

Стоит отметить логотипы нового спонсора, нефтяной компании Gulf, которая в конце прошлого года прекратила сотрудничество с McLaren.

В команде назвали ливрею «эволюционным развитием» прежней, отметив, что она «сохранила ключевые визуальные особенности бренда, включая выразительную ромбовидную форму и отдельные мазки красного и голубого, которые олицетворяют захватывающую новую эту Williams Racing [под контролем фонда Dorilton Capital]».

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Деталь ливреи Williams FW45

Деталь ливреи Williams FW45

Фото: Williams

В отношении новой машины FW45 подробностей пока немного, но она тоже должна стать развитием предшественницы, но «с серьезно переделанными понтонами, а также доработками в передней подвеске и иной геометрией главных кузовных панелей». Кроме того, новинка должна стать шагом вперед в части генерации прижимной силы и управляемости. 

Гонщиками британского коллектива в предстоящем чемпионате станут Алекс Элбон и новичок Ф1 Логан Сарджент – первый за восемь лет американец в пелотоне, заменивший Николаса Латифи. 

Не менее серьезные перестановки произошли в топ-менеджменте Williams. В декабре стало известно об увольнении главы команды Йоста Капито и его протеже, технического директора Франсуа-Ксавье Демезона. 

Новым боссом стал Джеймс Воулз, который до недавнего времени возглавлял тактический штаб Williams и явно перерос эту должность. Британец приступит к работе только с 20 февраля, потому не присутствовал на презентации своей новой команды.

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Алекс Элбон, который прежде выполнял функции резервного гонщика, окончательно покинул Гроу.  

Всю информацию о прошедших и предстоящих презентациях команд Ф1 перед сезоном-2023 мы для удобства собрали в специальном разделе. Следующей свою машину – на этот раз уже реальное шасси нового сезона – покажет Alfa Romeo. Это произойдет во вторник, 7 февраля, в 12:00 по московскому времени.

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