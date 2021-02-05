Williams раскрыла индекс новой машины и дату презентации

Главный аутсайдер Формулы 1 прошлым летом сменил хозяев: семейное предприятие семьи Уильямс выкупил американский фонд Dorilton. Новые владельцы сразу объявили. что сохранят название коллектива и его наследие.

Подтверждением их слов стало сделанное в пятницу объявление: новая машина сохранила «фамильный» индекс FW (в честь инициалов сэра Фрэнка), а поскольку серьезные доработки шасси этой зимой запрещены, решено было лишь дополнить прошлогоднее обозначение – в сезоне-2021 Джордж Расселл и Николя Латифи будут выступать на Williams FW43B.

Презентация новинки пройдет в пятницу 5 марта – ровно за неделю до старта зимних тестов в Бахрейне. О том, где она состоится, команда не сообщила.

Публикация в твиттере была дополнена звуком первого запуска мотора Mercedes на машине 2021 года.

Williams стала уже пятой командой Ф1, официально сообщившей дату своей презентации – пока это самый поздний срок из тех, что уже названы.