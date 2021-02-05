Williams раскрыла индекс новой машины и дату презентации

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
25 мар.
Следующее событие через
47 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
16 апр.
Следующее событие через
69 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
06 мая
Следующее событие через
89 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
20 мая
Следующее событие через
103 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
03 июн.
Следующее событие через
117 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
10 июн.
Следующее событие через
124 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
24 июн.
Следующее событие через
138 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
01 июл.
Следующее событие через
145 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
15 июл.
Следующее событие через
159 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
29 июл.
Следующее событие через
173 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
26 авг.
Следующее событие через
201 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
02 сент.
Следующее событие через
208 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
09 сент.
Следующее событие через
215 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
23 сент.
Следующее событие через
229 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
30 сент.
Следующее событие через
236 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
07 окт.
Следующее событие через
243 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
21 окт.
Следующее событие через
257 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
28 окт.
Следующее событие через
264 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
05 нояб.
Следующее событие через
272 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
18 нояб.
Следующее событие через
285 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Саудовской Аравии
Билеты
03 дек.
Следующее событие через
300 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
12 дек.
Следующее событие через
309 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Williams раскрыла индекс новой машины и дату презентации

Поделились
Комментарии
Williams раскрыла индекс новой машины и дату презентации
Автор:
, Ответственный редактор

Команда из Гроу назвала свое новое шасси FW43B, увидеть его можно будет 5 марта

Главный аутсайдер Формулы 1 прошлым летом сменил хозяев: семейное предприятие семьи Уильямс выкупил американский фонд Dorilton. Новые владельцы сразу объявили. что сохранят название коллектива и его наследие. 

Подтверждением их слов стало сделанное в пятницу объявление: новая машина сохранила «фамильный» индекс FW (в честь инициалов сэра Фрэнка), а поскольку серьезные доработки шасси этой зимой запрещены, решено было лишь дополнить прошлогоднее обозначение – в сезоне-2021 Джордж Расселл и Николя Латифи будут выступать на Williams FW43B.

Презентация новинки пройдет в пятницу 5 марта – ровно за неделю до старта зимних тестов в Бахрейне. О том, где она состоится, команда не сообщила.

Публикация в твиттере была дополнена звуком первого запуска мотора Mercedes на машине 2021 года.

Williams стала уже пятой командой Ф1, официально сообщившей дату своей презентации – пока это самый поздний срок из тех, что уже названы. 

Читайте также:

 

«Это нужно не только Red Bull». Доменикали поддержал заморозку моторов

Предыдущая новость

«Это нужно не только Red Bull». Доменикали поддержал заморозку моторов
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Williams
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое

1
Формула 1

Без флага России, но с выговором и штрафом: новые неприятности Мазепина

2
Формула 1

«Инженер за рулем». Начало работы с Феттелем привело Aston Martin в восторг

3
Формула 1

Ferrari выступала в Имоле с кривым днищем. Специально

21ч
4
Формула 1

«Стыд и позор». Ральф Шумахер разнес Хэмилтона

1дн
5
Формула 1

Ferrari поставила Джовинацци задачу на сезон-2021

Самое важное:
Williams раскрыла индекс новой машины и дату презентации
Формула 1

Williams раскрыла индекс новой машины и дату презентации

47мин
«Это нужно не только Red Bull». Доменикали поддержал заморозку моторов
Формула 1

«Это нужно не только Red Bull». Доменикали поддержал заморозку моторов

55мин
Без флага России, но с выговором и штрафом: новые неприятности Мазепина
Формула 1

Без флага России, но с выговором и штрафом: новые неприятности Мазепина

«Инженер за рулем». Начало работы с Феттелем привело Aston Martin в восторг
Формула 1

«Инженер за рулем». Начало работы с Феттелем привело Aston Martin в восторг

Ferrari поставила Джовинацци задачу на сезон-2021
Формула 1

Ferrari поставила Джовинацци задачу на сезон-2021

Последние видео
Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Александр Кабановский More from
Александр Кабановский
«Инженер за рулем». Начало работы с Феттелем привело Aston Martin в восторг
Формула 1 / Новость

«Инженер за рулем». Начало работы с Феттелем привело Aston Martin в восторг

Как в Формуле 1 появилась команда Haas? Штайнер рассказал
Формула 1 / Новость

Как в Формуле 1 появилась команда Haas? Штайнер рассказал

СМИ: голосование по моторам для Red Bull пройдет 21 февраля
Формула 1 / Новость

СМИ: голосование по моторам для Red Bull пройдет 21 февраля

More from
Williams
«Я стремилась доказать, что мне по силам». Клэр Уильямс дала первое интервью после Ф1
Формула 1 / Интервью

«Я стремилась доказать, что мне по силам». Клэр Уильямс дала первое интервью после Ф1

В Renault задумались о клиентской программе с Williams
Формула 1 / Новость

В Renault задумались о клиентской программе с Williams

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1 / Комментарий

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Самое читаемое Сегодня

«Инженер за рулем». Начало работы с Феттелем привело Aston Martin в восторг
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Инженер за рулем». Начало работы с Феттелем привело Aston Martin в восторг

Без флага России, но с выговором и штрафом: новые неприятности Мазепина
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Без флага России, но с выговором и штрафом: новые неприятности Мазепина

Ferrari выступала в Имоле с кривым днищем. Специально
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Ferrari выступала в Имоле с кривым днищем. Специально

«Стыд и позор». Ральф Шумахер разнес Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Стыд и позор». Ральф Шумахер разнес Хэмилтона

Босс Ф1 допустил проведение субботних спринтерских гонок уже в 2021 году
Формула 1 Формула 1 / Новость

Босс Ф1 допустил проведение субботних спринтерских гонок уже в 2021 году

Ferrari поставила Джовинацци задачу на сезон-2021
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari поставила Джовинацци задачу на сезон-2021

«Это нужно не только Red Bull». Доменикали поддержал заморозку моторов
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Это нужно не только Red Bull». Доменикали поддержал заморозку моторов

Анализ: как 10 сантиметров изменят всю Формулу 1
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Анализ: как 10 сантиметров изменят всю Формулу 1

Самое важное:

Williams раскрыла индекс новой машины и дату презентации
Формула 1 Формула 1 / Новость

Williams раскрыла индекс новой машины и дату презентации

«Это нужно не только Red Bull». Доменикали поддержал заморозку моторов
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Это нужно не только Red Bull». Доменикали поддержал заморозку моторов

Без флага России, но с выговором и штрафом: новые неприятности Мазепина
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Без флага России, но с выговором и штрафом: новые неприятности Мазепина

«Инженер за рулем». Начало работы с Феттелем привело Aston Martin в восторг
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Инженер за рулем». Начало работы с Феттелем привело Aston Martin в восторг

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.