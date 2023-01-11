Предыдущая / FIA продолжит эксперименты с судейством в новом сезоне Ф1 Следующая / Мнение: заслужил ли Капито увольнения и что ждет нового босса Williams
Формула 1 Новость

Williams проведет презентацию раньше всех. Но покажет только ливрею

Команда из Гроу объявила, что ее предсезонная церемония состоится уже 6 февраля, однако машины 2023 года на ней не будет

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Williams проведет презентацию раньше всех. Но покажет только ливрею
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Williams стала шестой командой Ф1, которая озвучила дату своей презентации. В среду она анонсировала в социальных сетях, что выбрала 6 февраля. При этом известно, что мероприятие пройдет в онлайн-формате на официальном сайте коллектива и начнется в 17:00 Мск. 

В сезоне-2023 за Williams продолжит выступать Алекс Элбон, а вот Николас* Латифи после трех проведенных сезонов покинул Гроу – его место займет американский дебютант Логан Сарджент. 

Перед самым новым годом из Williams уволили главу команды Йоста Капито и технического директора Франсуа-Ксавье Демезона. Кто придет им на смену, пока неизвестно. 

Прошедший сезон Ф1 команда завершила на последнем месте в Кубке конструкторов.  

Расписание презентаций команд Ф1 в 2023 году

Дата Команда
6 февраля Williams (только ливрея)
11 февраля AlphaTauri (только ливрея)
13 февраля Aston Martin
13 февраля McLaren
14 февраля Ferrari
16 февраля Alpine

Предсезонные тесты Ф1 стартуют 23 февраля в Бахрейне.

Читайте также:

*с нового сезона мы решили иначе писать некоторые имена и фамилии 

Поделились
Комментарии

FIA продолжит эксперименты с судейством в новом сезоне Ф1

Мнение: заслужил ли Капито увольнения и что ждет нового босса Williams
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Mercedes раскрыла имя новой машины и выбрала дату презентации

Mercedes раскрыла имя новой машины и выбрала дату презентации

Формула 1

Mercedes раскрыла имя новой машины и выбрала дату презентации Mercedes раскрыла имя новой машины и выбрала дату презентации

11-й этап «Дакара» вернул Хаусу лидерство среди мотогонщиков

11-й этап «Дакара» вернул Хаусу лидерство среди мотогонщиков

Дакар
Дакар
Дакар

11-й этап «Дакара» вернул Хаусу лидерство среди мотогонщиков 11-й этап «Дакара» вернул Хаусу лидерство среди мотогонщиков

СМИ: Ferrari поставила Бинотто особые условия после увольнения

СМИ: Ferrari поставила Бинотто особые условия после увольнения

Формула 1

СМИ: Ferrari поставила Бинотто особые условия после увольнения СМИ: Ferrari поставила Бинотто особые условия после увольнения

Williams Больше от
Williams
Мнение: заслужил ли Капито увольнения и что ждет нового босса Williams

Мнение: заслужил ли Капито увольнения и что ждет нового босса Williams

Формула 1

Мнение: заслужил ли Капито увольнения и что ждет нового босса Williams Мнение: заслужил ли Капито увольнения и что ждет нового босса Williams

Элбон объяснил, что мешало Williams ехать «намного быстрее» в 2022 году

Элбон объяснил, что мешало Williams ехать «намного быстрее» в 2022 году

Формула 1

Элбон объяснил, что мешало Williams ехать «намного быстрее» в 2022 году Элбон объяснил, что мешало Williams ехать «намного быстрее» в 2022 году

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Прайм
Прайм
Формула 1
Гран При Бразилии

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Самое важное:

Полеты над дюнами. Самые яркие кадры с 11-го этапа «Дакара»

Полеты над дюнами. Самые яркие кадры с 11-го этапа «Дакара»

Дакар

Полеты над дюнами. Самые яркие кадры с 11-го этапа «Дакара» Полеты над дюнами. Самые яркие кадры с 11-го этапа «Дакара»

Mercedes раскрыла имя новой машины и выбрала дату презентации

Mercedes раскрыла имя новой машины и выбрала дату презентации

Формула 1

Mercedes раскрыла имя новой машины и выбрала дату презентации Mercedes раскрыла имя новой машины и выбрала дату презентации

Леб продлил успешную серию на «Дакаре», Аль-Аттия сделал еще шаг к общей победе

Леб продлил успешную серию на «Дакаре», Аль-Аттия сделал еще шаг к общей победе

Дакар

Леб продлил успешную серию на «Дакаре», Аль-Аттия сделал еще шаг к общей победе Леб продлил успешную серию на «Дакаре», Аль-Аттия сделал еще шаг к общей победе

Андретти проговорился о сроках дебюта в Формуле 1

Андретти проговорился о сроках дебюта в Формуле 1

Формула 1

Андретти проговорился о сроках дебюта в Формуле 1 Андретти проговорился о сроках дебюта в Формуле 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.