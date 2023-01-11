Williams проведет презентацию раньше всех. Но покажет только ливрею
Команда из Гроу объявила, что ее предсезонная церемония состоится уже 6 февраля, однако машины 2023 года на ней не будет
Williams стала шестой командой Ф1, которая озвучила дату своей презентации. В среду она анонсировала в социальных сетях, что выбрала 6 февраля. При этом известно, что мероприятие пройдет в онлайн-формате на официальном сайте коллектива и начнется в 17:00 Мск.
В сезоне-2023 за Williams продолжит выступать Алекс Элбон, а вот Николас* Латифи после трех проведенных сезонов покинул Гроу – его место займет американский дебютант Логан Сарджент.
Перед самым новым годом из Williams уволили главу команды Йоста Капито и технического директора Франсуа-Ксавье Демезона. Кто придет им на смену, пока неизвестно.
Прошедший сезон Ф1 команда завершила на последнем месте в Кубке конструкторов.
Расписание презентаций команд Ф1 в 2023 году
|Дата
|Команда
|6 февраля
|Williams (только ливрея)
|11 февраля
|AlphaTauri (только ливрея)
|13 февраля
|Aston Martin
|13 февраля
|McLaren
|14 февраля
|Ferrari
|16 февраля
|Alpine
Предсезонные тесты Ф1 стартуют 23 февраля в Бахрейне.
*с нового сезона мы решили иначе писать некоторые имена и фамилии
FIA продолжит эксперименты с судейством в новом сезоне Ф1
Мнение: заслужил ли Капито увольнения и что ждет нового босса Williams
Самое важное:
Полеты над дюнами. Самые яркие кадры с 11-го этапа «Дакара»
Полеты над дюнами. Самые яркие кадры с 11-го этапа «Дакара» Полеты над дюнами. Самые яркие кадры с 11-го этапа «Дакара»
Mercedes раскрыла имя новой машины и выбрала дату презентации
Mercedes раскрыла имя новой машины и выбрала дату презентации Mercedes раскрыла имя новой машины и выбрала дату презентации
Леб продлил успешную серию на «Дакаре», Аль-Аттия сделал еще шаг к общей победе
Леб продлил успешную серию на «Дакаре», Аль-Аттия сделал еще шаг к общей победе Леб продлил успешную серию на «Дакаре», Аль-Аттия сделал еще шаг к общей победе
Андретти проговорился о сроках дебюта в Формуле 1
Андретти проговорился о сроках дебюта в Формуле 1 Андретти проговорился о сроках дебюта в Формуле 1
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.