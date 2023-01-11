Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Williams стала шестой командой Ф1, которая озвучила дату своей презентации. В среду она анонсировала в социальных сетях, что выбрала 6 февраля. При этом известно, что мероприятие пройдет в онлайн-формате на официальном сайте коллектива и начнется в 17:00 Мск.

При этом церемония обойдется без новой машины FW45 – ее можно будет увидеть позже, а на презентации покажут лишь ливрею нового сезона на старом шасси. Тот же подход, к слову, избрали и соперники из AlphaTauri.

В сезоне-2023 за Williams продолжит выступать Алекс Элбон, а вот Николас* Латифи после трех проведенных сезонов покинул Гроу – его место займет американский дебютант Логан Сарджент.

Перед самым новым годом из Williams уволили главу команды Йоста Капито и технического директора Франсуа-Ксавье Демезона. Кто придет им на смену, пока неизвестно.

Прошедший сезон Ф1 команда завершила на последнем месте в Кубке конструкторов.

Расписание презентаций команд Ф1 в 2023 году

Дата Команда 6 февраля Williams (только ливрея) 11 февраля AlphaTauri (только ливрея) 13 февраля Aston Martin 13 февраля McLaren 14 февраля Ferrari 16 февраля Alpine Предсезонные тесты Ф1 стартуют 23 февраля в Бахрейне. Читайте также: Итальянские СМИ узнали место презентации Ferrari

Элбон объяснил, что мешало Williams ехать «намного быстрее» в 2022 году *с нового сезона мы решили иначе писать некоторые имена и фамилии