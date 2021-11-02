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Формула 1 / Гран При Мексики Новости

Williams пропустит тесты в Абу-Даби

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Команда из Гроува не хочет строить отдельную машину ради пары дней

Williams пропустит тесты в Абу-Даби

Команда Williams не сможет среди прочих опробовать новые 18-дюймовые колеса Формулы 1 на тестах в Абу-Даби в декабре 2021-го. Для того, чтобы принять в них участие, командам нужно подготовить специальные машины на базе нынешних, но с измененной под увеличенные колеса подвеской. В Williams сочли построение целого болида ради двух дней тестов не целесообразным.

«К сожалению, мы не будем участвовать в тестах, так как у нас нет такой машины, – сказал глава департамента разработки болида Williams Дэйв Робсон. – Насколько я понимаю, без нее участвовать в тестах нельзя, так что мы туда не поедем».

18-дюймовые колеса появятся в Ф1 с 2022 года вместе с новыми машинами. Однако опробовать увеличенные колеса командам разрешили на традиционных тестах молодых пилотов по окончании сезона. Робсон полагает, что пропуск тестов не станет для Williams большой проблемой:

Мы не рассчитывали, как много потеряем из-за этого. Участие было бы для нас плюсом, но у нас нет для этого ресурсов. Решение было принято давно и с ним ничего нельзя поделать.

Вероятно, мы будем слегка отставать на старте зимних тестов, но быстро догоним, если машина будет работать нормально. К началу сезона разница будет невелика».

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