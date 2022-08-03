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Формула 1 Новость

Williams продлила контракт с Элбоном на сезон-2023

Англо-тайский гонщик останется в своей нынешней команде еще на год. Также объявлено, что соглашение является многолетним

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Williams продлила контракт с Элбоном на сезон-2023
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Формула 1 начала августовские каникулы ударными темпами. В понедельник Aston Martin объявила о контракте с Фернандо Алонсо, во вторник Alpine назвала своим пилотом Оскара Пиастри (хотя это не точно), а в среду наступила очередь Williams и Алекса Элбона. 

Британская команда сохранит своего нынешнего пилота на 2023 год, при этом новый контракт назван многолетним без конкретного указания длительности.  

В такой ситуации команде из Гроу важно было зафиксировать продолжение сотрудничества с Элбоном, чтобы иметь возможность искать ему напарника – ожидается, что Николя Латифи после трех сезонов в Williams покинет Формулу 1, а его место, по всей видимости, займет Ник де Врис.

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