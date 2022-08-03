Williams продлила контракт с Элбоном на сезон-2023

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Формула 1 начала августовские каникулы ударными темпами. В понедельник Aston Martin объявила о контракте с Фернандо Алонсо, во вторник Alpine назвала своим пилотом Оскара Пиастри (хотя это не точно), а в среду наступила очередь Williams и Алекса Элбона.

Британская команда сохранит своего нынешнего пилота на 2023 год, при этом новый контракт назван многолетним без конкретного указания длительности.

Элбон пришел в Williams в этом сезоне и уже дважды приносил команде очки. Его лучшим результатом стало девятое место в Майами. Продолжение сотрудничества с 26-летним спортсменом было совершенно ожидаемым.

«Я рад остаться с Williams на 2023 год, – цитирует Алекса пресс-служба. – Команда активно работает, чтобы добиться прогресса, и я нацелен продолжать эту историю, учиться и совершенствоваться вместе с ней».

Элбон пришел в Формулу 1 в 2019 году при поддержке Red Bull, однако после двух сезонов и пары призовых финишей потерял место в пелотоне. Он сохраняет поддержку «Красного быка», однако его возвращение в главную команду концерна и даже в AlphaTauri выглядит сейчас малореальным.

Объявление о контракте с Элбоном стало одним из следствий того водоворота событий, который закрутился в Ф1 после решения Себастьяна Феттеля завершить карьеру.

Вся эта история затрагивала Williams, так как по слухам именно в эту команду Alpine собиралась отдать в аренду своего молодого протеже Оскара Пиастри. Однако в итоге вся эта конструкция рассыпалась: Фернандо Алонсо ушел в Aston Martin, а за Пиастри теперь будут спорить McLaren и Alpine.

В такой ситуации команде из Гроу важно было зафиксировать продолжение сотрудничества с Элбоном, чтобы иметь возможность искать ему напарника – ожидается, что Николя Латифи после трех сезонов в Williams покинет Формулу 1, а его место, по всей видимости, займет Ник де Врис.

Впрочем, шансы есть и у американца Логана Сарджента, одного из лидеров этого сезона в Формуле 2.