Williams продлила контракт с чемпионкой W Series
Джейми Чедвик продолжит работать на симуляторе британской командой и периодически приезжать на Гран При в составе коллектива.
Британка Джейми Чедвик приобрела определенную известность в гоночном мире, выиграв прошлой весной самый первый этап турнира W Series и заявив о себе как о главном претенденте на чемпионский титул (который девушка в итоге и завоевала).
Упомянутая победа была одержана в Хоккенхайме 4 мая – а уже 20 мая команда Williams объявила, что Чедвик стала одним из пилотов-испытателей британского коллектива. В течение года спортсменка работала на симуляторе Williams и время от времени приезжала на Гран При вместе с командой.
Сегодня Williams официально объявила о том, что сотрудничество с Чедвик будет продолжено и в 2020 году.
Напомним, что в этом сезоне Чедвик продолжит выступления в W Series – а зимой выступает в азиатском первенстве Формулы 3.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Джейми Чедвик
|Команды
|Williams
|Автор
|Кирилл Качнов
Williams продлила контракт с чемпионкой W Series
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