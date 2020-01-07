Williams продлила контракт с чемпионкой W Series

Британка Джейми Чедвик приобрела определенную известность в гоночном мире, выиграв прошлой весной самый первый этап турнира W Series и заявив о себе как о главном претенденте на чемпионский титул (который девушка в итоге и завоевала).

Упомянутая победа была одержана в Хоккенхайме 4 мая – а уже 20 мая команда Williams объявила, что Чедвик стала одним из пилотов-испытателей британского коллектива. В течение года спортсменка работала на симуляторе Williams и время от времени приезжала на Гран При вместе с командой.

Сегодня Williams официально объявила о том, что сотрудничество с Чедвик будет продолжено и в 2020 году.

Напомним, что в этом сезоне Чедвик продолжит выступления в W Series – а зимой выступает в азиатском первенстве Формулы 3.