Williams продала свое инжиниринговое подразделение

Компания Williams Grand Prix Holdings, основой для которой служит одноименная команда Формулы 1, согласилась продать мажоритарную долю акций своего подразделения Williams Advanced Engineering британскому инвестиционному фонду EMK Capital. Точный размер проданной доли и сумма сделки не разглашаются.

Williams Advanced Engineering – это производитель высокотехнологичных компонентов для гоночных и спортивных машин. В частности, эта компания известна как поставщик батарей для автомобилей электрического чемпионата по ралли-рейдам Extreme E. Сотрудничает Williams Advanced Engineering и с автоконцернами: так, это подразделение изготавливало ходовые прототипы суперкаров Jaguar CX-75 для съемок фильма о Джеймсе Бонде «Спектр».

EMK Capital в свою очередь является инвестиционным фондом, который занимается скупкой бизнесов, повышением их финансовых показателей и последующей продажей этих активов за большую цену.

В сентябре мы писали об ухудшающихся финансовых показателях Williams, которая второй год подряд занимает последнее место в Кубке конструкторов и получает наименьшие поступления при распределении средств от доходов Формулы 1. При этом именно Williams Advanced Engineering выглядело самым здоровым с финансовой точки зрения подразделением в Williams Grand Prix Holdings.