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Формула 1 / Гран При Австрии Новость

Williams пришлось привезти в Австрию прошлогодние детали

Из-за нехватки запасных деталей команда вынуждена задействовать на этапах старые элементы

Williams пришлось привезти в Австрию прошлогодние детали

В нынешнем сезоне Williams демонстрирует несомненный прогресс – Джордж Расселл стабильно выходит во второй квалификационный сегмент, а на минувшем Гран При дошел даже до третьего. И хотя заветная возможность финишировать в десятке раз за разом ускользает от пилота, коллектив из Гроу уже определенно не выглядит главным аутсайдером Ф1.

При это его бюджет по-прежнему остается очень скромным, если сравнивать с прямыми соперниками. Из-за этого Williams приходится идти на необычные меры. Эксперт F1TV Сэм Коллинс обратил внимание, что в качестве запасных команда привезла в Австрию довольно необычные передние крылья. 

Как можно видеть на фото выше, внутренние кончики закрылков каскада у них подрезаны и имеют небольшую прорезь. Как оказалось, это версия использовалась Williams в 2020 году – так как правила остались неизменными, ее можно задействовать и сейчас, хотя по эффективности она и уступает актуальному варианту (на фото ниже).

К счастью, Джордж Расселл с Николя Латифи смогли избежать неприятностей, и старое запасное крыло не пригодилось команде. 

При этом неверно говорить, что Williams полностью остановила работу над машиной 2021 года. Заняв десятое место по итогам прошлого сезона, она имеет возможность больше всех работать в аэродинамической трубе и средствах CFD – и частично направляет ресурсы на нынешнее шасси.

Как пример, в Шпильберге на FW43B можно было увидеть новое заднее крыло с очень малым углом атаки и крупной концевой кромкой на вспомогательной плоскости (на фото ниже). Команда опробовала его в пятницу и предпочла вернуться к прежней версии.

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Фото: Эрик Юниус

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