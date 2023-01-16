Williams пришлось опровергать слухи о сотрудничестве с Porsche

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Казалось, что в истории с возвращением Porsche в Формулу 1 уже можно ставить точку. Не сумев договориться с Red Bull, концерн остался по сути у разбитого корыта: никаких других вариантов за оставшееся до смены регламента время придумать уже практически невозможно.

В самой компании говорили, что не прочь все же запустить программу, но готовы сделать это только при наличии сильного партнера и хороших шансов на успех.

В понедельник в социальных сетях своей команды Формулы Е Porsche опубликовала анонс важном заявлении, которое должно прозвучать в самое ближайшее время.

«Заводите ваши моторы. Грядет что-то большое», – гласила подпись.

В иллюстрации к публикации болельщики смогли рассмотреть человека, внешне очень похожего на Фрэнка Уильямса. Сам британец, к сожалению, уже ушел из жизни, а основанной им командой сейчас владеют совсем другие люди – но мельница слухов неумолимо начала набирать обороты.

Команде даже пришлось выпускать специальное сообщение, опровергающее альянс с Porsche.

«Слухи о возможности продажи Williams Racing являются неверными, – сказал представитель Гроу. – Мы открыты к любым дискуссиям с производителями в отношении поставки моторов после 2026 года, когда вступит в силу новый регламент.

Мы довольны нынешними отношениями с Mercedes [которая остается поставщиком команды с 2014 года] и ценим их усилия».

Краеугольным камнем отношений Porsche с Red Bull стал как раз вопрос контроля – немцы хотели сами принимать ключевые решения, что не устроило Кристиана Хорнера с доктором Марко.

Фонд Dorilton Capital выкупил команду у семьи Уильямс летом 2020 года. На прошлой неделе стало известно, что новым главой команды стал перешедший из Mercedes Джеймс Воулз.

В то же время, слухи доносят, что Williams тоже собирается сделать объявление – о начале сотрудничества с нефтяной компанией Gulf, недавно покинувшей McLaren.