Williams пригласила Ниссани на шинные тесты в Абу-Даби
Выступавший некогда в Формуле 2 пилот из Израиля внезапно получил возможность принять участие в испытательной сессии Ф1, которая состоится в начале следующей недели.
Объявление об участии в тестах стало для Роя Ниссани подарком к 25-летию – гонщик родился 30 ноября. Он проведет за рулем Williams FW42 вторую половину вторника и утро среды.
Начнет программу нынешний пилот команды Джордж Расселл, а завершит Николя Латифи, о контракте с которым на 2020-й было объявлено недавно.
Ниссани никогда прежде не управлял машиной Ф1 в официальных сессиях. Его самыми громкими успехами в «младших» сериях стали четыре победы в Формуле 3.5 V8, где Рой завершил сезон-2016 на четвертом месте. Позже он перешел в Формулу 2, но ни разу не финишировал там в гонках выше десятого места.
В 2014-м гонщик провел в Валенсии частные тесты на Sauber двухлетней давности.
Его отец Ханох в 2004-05 годах был тест-пилотом Minardi и даже принял участие в пятничной тренировке Гран При Венгрии.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Рой Ниссани
|Команды
|Williams
|Автор
|Адам Купер
Williams пригласила Ниссани на шинные тесты в Абу-Даби
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