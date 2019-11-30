Williams пригласила Ниссани на шинные тесты в Абу-Даби

Объявление об участии в тестах стало для Роя Ниссани подарком к 25-летию – гонщик родился 30 ноября. Он проведет за рулем Williams FW42 вторую половину вторника и утро среды.

Начнет программу нынешний пилот команды Джордж Расселл, а завершит Николя Латифи, о контракте с которым на 2020-й было объявлено недавно.

Ниссани никогда прежде не управлял машиной Ф1 в официальных сессиях. Его самыми громкими успехами в «младших» сериях стали четыре победы в Формуле 3.5 V8, где Рой завершил сезон-2016 на четвертом месте. Позже он перешел в Формулу 2, но ни разу не финишировал там в гонках выше десятого места.

В 2014-м гонщик провел в Валенсии частные тесты на Sauber двухлетней давности.

Его отец Ханох в 2004-05 годах был тест-пилотом Minardi и даже принял участие в пятничной тренировке Гран При Венгрии.