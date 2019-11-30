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Формула 1 / Новость

Williams пригласила Ниссани на шинные тесты в Абу-Даби

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Williams пригласила Ниссани на шинные тесты в Абу-Даби
Автор:
Перевод: Александр Кабановский, Ответственный редактор
30 нояб. 2019 г., 07:29

Выступавший некогда в Формуле 2 пилот из Израиля внезапно получил возможность принять участие в испытательной сессии Ф1, которая состоится в начале следующей недели.

Объявление об участии в тестах стало для Роя Ниссани подарком к 25-летию – гонщик родился 30 ноября. Он проведет за рулем Williams FW42 вторую половину вторника и утро среды. 

Начнет программу нынешний пилот команды Джордж Расселл, а завершит Николя Латифи, о контракте с которым на 2020-й было объявлено недавно.  

Ниссани никогда прежде не управлял машиной Ф1 в официальных сессиях. Его самыми громкими успехами в «младших» сериях стали четыре победы в Формуле 3.5 V8, где Рой завершил сезон-2016 на четвертом месте. Позже он перешел в Формулу 2, но ни разу не финишировал там в гонках выше десятого места. 

В 2014-м гонщик провел в Валенсии частные тесты на Sauber двухлетней давности. 

Его отец Ханох в 2004-05 годах был тест-пилотом Minardi и даже принял участие в пятничной тренировке Гран При Венгрии. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Рой Ниссани
Команды Williams
Автор Адам Купер

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пт 29 нояб.
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пт 29 нояб.
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08:00
17:00
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