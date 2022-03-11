Williams прекратила тесты до завтра

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Механики Williams продолжают ремонт поврежденного в результате пожала болида, но закончить его до конца сегодняшней сессии не успеют, говорится в сообщении команды. При этом в Williams выразили надежду, что завтра утром они смогут вернуться на трассу. Напомним, что для всех команд кроме Haas тесты сегодня продолжаются до 19:00 по московскому времени.

В первой половине дня, спустя почти два часа после начала заездов, пилот Williams Николя Латифи остановился на трассе и покинул машину, задняя часть которой была объята пламенем. Вскоре подоспели работники трассы и быстро потушили болид, который затем эвакуировали в боксы.

В команде подтвердили, что загорелись тормоза, а позже сказали, что повреждения не так страшны, как кажется по фотографиям с пламенем, и их можно починить.