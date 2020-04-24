Williams предупредил Латифи о расизме во время кибергонок
Команда переживает, что ее пилот может повторить ошибку Кайла Ларсона
В апреле в США разгорелся скандал из-за расистских слов пилота NASCAR Кайла Ларсона. Ведя трансляцию в Twitch во время виртуальной гонки, Ларсон позволил себе уничижительное слово, которым иногда оскорбительно называют чернокожих. В итоге гонщик был уволен из команды Chip Ganassi, отстранен от кибергонок и лишился поддержки спонсоров.
Новичок Williams Николя Латифи, который активно участвует в виртуальных заездах, рассказал, что после скандала команда выслала ему специально предупреждение.
«После инцидента с Ларсоном команда отправила нам письма с напоминанием о том, как надо вести себя во время трансляции, – рассказал Латифи канадской газете La Presse. – Лично я знаю, что приемлемо, а что нет. Я связан с командой, у которой есть спонсоры, соблюдающие свой имидж. Я знаю, что должен быть осторожен, но это не мешает мне быть собой и веселиться».
Латифи обзавелся каналом на Twitch всего пару недель назад, но уже собрал более 20 тысяч подписчиков.
«Никогда не думал, что буду такое делать, но мне предложили [открыть канал] после первого виртуального Гран При, – пояснил канадец. – Это позволяет всем оказаться ближе к тебе, чем это бывает во время гоночного уик-энда».
Латифи также рассказал, чем виртуальные гонки заменяют реальные: «Это хороший способ держать мозг в форме. Пилотаж не идентичен реальному, а вот ментальные процессы происходят те же».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , eSports
|Пилоты
|Николя Латифи
|Команды
|Williams
|Автор
|Иван Матушкин
Williams предупредил Латифи о расизме во время кибергонок
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