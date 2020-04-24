Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
61 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
68 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
82 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
96 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
124 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
131 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
145 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
152 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
166 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
180 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
187 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
201 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
215 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Williams предупредил Латифи о расизме во время кибергонок

Поделились
Комментарии
Williams предупредил Латифи о расизме во время кибергонок
Автор:
, редактор
24 апр. 2020 г., 01:05

Команда переживает, что ее пилот может повторить ошибку Кайла Ларсона

В апреле в США разгорелся скандал из-за расистских слов пилота NASCAR Кайла Ларсона. Ведя трансляцию в Twitch во время виртуальной гонки, Ларсон позволил себе уничижительное слово, которым иногда оскорбительно называют чернокожих. В итоге гонщик был уволен из команды Chip Ganassi, отстранен от кибергонок и лишился поддержки спонсоров.

Новичок Williams Николя Латифи, который активно участвует в виртуальных заездах, рассказал, что после скандала команда выслала ему специально предупреждение.

«После инцидента с Ларсоном команда отправила нам письма с напоминанием о том, как надо вести себя во время трансляции, – рассказал Латифи канадской газете La Presse. – Лично я знаю, что приемлемо, а что нет. Я связан с командой, у которой есть спонсоры, соблюдающие свой имидж. Я знаю, что должен быть осторожен, но это не мешает мне быть собой и веселиться».

Латифи обзавелся каналом на Twitch всего пару недель назад, но уже собрал более 20 тысяч подписчиков.

«Никогда не думал, что буду такое делать, но мне предложили [открыть канал] после первого виртуального Гран При, – пояснил канадец. – Это позволяет всем оказаться ближе к тебе, чем это бывает во время гоночного уик-энда».

Латифи также рассказал, чем виртуальные гонки заменяют реальные: «Это хороший способ держать мозг в форме. Пилотаж не идентичен реальному, а вот ментальные процессы происходят те же».

Читайте также:

Следующая новость
Формула 1 выплатила авансы нескольким командам

Предыдущая новость

Формула 1 выплатила авансы нескольким командам

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1 , eSports
Пилоты Николя Латифи
Команды Williams
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Франции

Гран При Франции

25 июн. - 28 июн.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Леклер: Буду рад любому напарнику в Ferrari

2
Формула 1

Мнение Погорельского: Бинотто – трус. Формула 1 должна перестать слушать Ferrari

3
Ралли-Кросс

Сын Сольберга станет самым юным гонщиком высшего класса ралли-кросса

4
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

5
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: лучшие фотографии с легендарных «Ле-Манов»

Последние видео

Начало карьеры Фелипе Массы – эпизод фильма «Герои» 01:04
Формула 1

Начало карьеры Фелипе Массы – эпизод фильма «Герои»

Фильм «Герои»: Мика Хаккинен о начале карьеры 01:02
Формула 1

Фильм «Герои»: Мика Хаккинен о начале карьеры

Такого Спа вы еще не видели. Мы развернули трассу! 01:59
Формула 1

Такого Спа вы еще не видели. Мы развернули трассу!

Баку: разворот. Как выглядит азербайджанская трасса Формулы 1 в зеркальном отражении 02:00
Формула 1

Баку: разворот. Как выглядит азербайджанская трасса Формулы 1 в зеркальном отражении

Шанхайская антитеза. Как проехать Гран При Китая в обратном направлении 01:50
Формула 1

Шанхайская антитеза. Как проехать Гран При Китая в обратном направлении

Самое важное:

Williams предупредил Латифи о расизме во время кибергонок
F1

Williams предупредил Латифи о расизме во время кибергонок

Формула 1 выплатила авансы нескольким командам
F1

Формула 1 выплатила авансы нескольким командам

Квят сыграл на электрогитаре в прямом эфире. Его и спеть попросили!
F1

Квят сыграл на электрогитаре в прямом эфире. Его и спеть попросили!

Ferrari попыталась опровергнуть слова Бинотто об уходе из Формулы 1. Получилось не очень
F1

Ferrari попыталась опровергнуть слова Бинотто об уходе из Формулы 1. Получилось не очень

Мнение Погорельского: Бинотто – трус. Формула 1 должна перестать слушать Ferrari
F1

Мнение Погорельского: Бинотто – трус. Формула 1 должна перестать слушать Ferrari

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
3 сент. - 6 сент.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.