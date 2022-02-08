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Williams представит новую машину 15 февраля
Британский коллектив определился с датой презентации
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Команда Формулы 1 Williams покажет автомобиль для нового сезона 15 февраля – об этом коллектив сообщил в своих соцсетях.
На данный момент неизвестно, каким будет индекс нового шасси, но по идее машина будет называться FW44 – по крайней мере, Williams не планировала менять менять схему присвоения имен болидам.
Напомним, что первой презентацию провела Haas еще 4 февраля. Williams стала последней командой, подтвердившей дату показа автомобиля 2022 года.
Расписание презентаций команд Формулы 1 в 2022 году
|Дата
|Команда
|Индекс машины
|4 февраля
|Haas
|VF-22
|9 февраля
|Red Bull
|RB18
|10 февраля
|Aston Martin
|AMR22
|11 февраля
|McLaren
|MCL36
|14 февраля
|AlphaTauri
|AT03
|15 февраля
|Williams
|?
|17 февраля
|Ferrari
|F1-75
|18 февраля
|Mercedes
|W13
|21 февраля
|Alpine
|A522
|27 февраля
|Alfa Romeo
|C42
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Williams представит новую машину 15 февраля
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