Williams представит новую машину 15 февраля

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Команда Формулы 1 Williams покажет автомобиль для нового сезона 15 февраля – об этом коллектив сообщил в своих соцсетях.

На данный момент неизвестно, каким будет индекс нового шасси, но по идее машина будет называться FW44 – по крайней мере, Williams не планировала менять менять схему присвоения имен болидам.

Напомним, что первой презентацию провела Haas еще 4 февраля. Williams стала последней командой, подтвердившей дату показа автомобиля 2022 года.

Расписание презентаций команд Формулы 1 в 2022 году