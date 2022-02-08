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Williams представит новую машину 15 февраля

Британский коллектив определился с датой презентации

Williams представит новую машину 15 февраля
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Команда Формулы 1 Williams покажет автомобиль для нового сезона 15 февраля – об этом коллектив сообщил в своих соцсетях.

 

На данный момент неизвестно, каким будет индекс нового шасси, но по идее машина будет называться FW44 – по крайней мере, Williams не планировала менять менять схему присвоения имен болидам.

Напомним, что первой презентацию провела Haas еще 4 февраля. Williams стала последней командой, подтвердившей дату показа автомобиля 2022 года.

Расписание презентаций команд Формулы 1 в 2022 году

Дата Команда Индекс машины
4 февраля Haas VF-22
9 февраля Red Bull RB18
10 февраля Aston Martin AMR22
11 февраля McLaren MCL36
14 февраля AlphaTauri AT03
15 февраля Williams ?
17 февраля Ferrari F1-75
18 февраля Mercedes W13
21 февраля Alpine A522
27 февраля Alfa Romeo C42

 

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