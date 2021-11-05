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Формула 1 / Гран При Мексики Новость

Магнуссен: Williams звала меня заменить Расселла в сезоне-2021

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, Ответственный редактор

Датский пилот рассказал, что имел возможность продолжить карьеру в Ф1, но решил не мешать карьере молодого таланта

Магнуссен: Williams звала меня заменить Расселла в сезоне-2021

Проведя в Формуле 1 семь сезонов, Кевин Магнуссен не сумел найти места в пелотоне на нынешний сезон и уехал гоняться в Америку, где уже выиграл на одном из этапов марафонской серии IMSA. 

Однако, как рассказал 29-летний датчанин в недавнем интервью телекомпании TV3, все могло порйти по совсем иному сценарию – в конце 2020-го они вели переговоры с Williams и были близки к соглашению.

«У меня была возможность остаться, – признался Кевин. – Мы контактировали с Williams. Правда, это напомнило мне о прежних деньках в McLaren и Renault: мне пришлось бы привести с собой много спонсоров, чтобы Williams стала рассматривать меня всерьез. 

Они видели во мне кандидата на замену Джорджу Расселлу. Но тогда я подумал: "Что вообще с этой командой?". Отказаться от Расселла и сохранить [Николя] Латифи – это же просто идиотство. 

Джордж – мега-талант. Он не должен терять место в Ф1. Если Williams действительно хочет кого-то пригласить, они должны отказаться от Латифи. Если бы они получили дуэт Расселла и Магнуссена – он, как мне кажется, был бы весьма сильным».

Контракт Расселла был изначально рассчитан на три года, и в итоге британец отработал его целиком. В нынешнем сезоне он принес команде первые очки за время сотрудничества и даже поднялся на подиум скандальной гонки в Спа. С 2022 года Джордж станет напарником Льюиса Хэмилтона в Mercedes.

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