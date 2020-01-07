Williams потеряла косметического спонсора

Сразу несколько европейских спортивных изданий сообщили, что косметическая компания Unilever приняла решение о прекращении сотрудничества с командой Williams.

Напомним, что Unilever была спонсором британского коллектива на протяжении последних пяти лет – на бортах гоночных автомобилей Williams можно было увидеть логотипы марки дезодорантов Rexona. До этого в течение четырех лет косметическая компания выступала в роли спонсора команды Lotus.

Напомним, что Unilever – далеко не первый партнер Williams, решивший этой зимой прервать сотрудничество с командой. В частности, уход Роберта Кубицы привел к потере контракта с польской нефтяной компанией Orlen. Испанская пресса также сообщает, что Williams в следующем сезоне также не будет пользоваться поддержкой компаний Tata Communications и Symantec.