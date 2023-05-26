Williams попросила болельщиков выбрать ливрею Gulf
Команда подготовила четыре варианта раскраски в цветах спонсора – один из них, который окажется самым популярным, будет использован позже по ходу сезона
Gulf и прежде перекрашивала машины команд-партнеров – классическим примером стала история с McLaren на Гран При Монако 2021 года. На этот раз маркетологи придумали еще более интересную историю: подготовили четыре варианта ливреи для новых партнеров из Williams и оставили окончательный выбор за поклонниками Ф1.
Williams FW45 в ливрее Gulf
Фото: Williams
Williams FW45 в ливрее Gulf
Фото: Williams
Williams FW45 в ливрее Gulf
Фото: Williams
Williams FW45 в ливрее Gulf
Фото: Williams
Варианты призваны отразить (справа налево, по рядам) современность, яркий визуальный облик, решительность и наследие.
Своими предпочтениями уже поделился пилот команды Алекс Элбон.
«Мне больше всего нравится тот, который подчеркивает наследие, – объяснил он. – Я человек простой, люблю ясные линии. Это импонирует мне и в делах, и даже в раскраске шлема. В детстве мне нравились все эти всполохи, градиенты и такие вещи.
А сейчас, повзрослев, я выступаю в однотонном шлеме».
Чтобы отдать голос за ту ливрею, которая нравится вам, посетите официальный сайт Williams.
Итоги голосования будут подведены 12 июля, и использовать партнерскую раскраску команда будет осенью в Сингапуре.
Фотограф: Williams
Фотограф: Williams
Фотограф: Williams
Фотограф: Williams
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