Williams попросила болельщиков выбрать ливрею Gulf

Gulf и прежде перекрашивала машины команд-партнеров – классическим примером стала история с McLaren на Гран При Монако 2021 года. На этот раз маркетологи придумали еще более интересную историю: подготовили четыре варианта ливреи для новых партнеров из Williams и оставили окончательный выбор за поклонниками Ф1.

Williams FW45 в ливрее Gulf Фото: Williams Williams FW45 в ливрее Gulf Фото: Williams

Williams FW45 в ливрее Gulf Фото: Williams Williams FW45 в ливрее Gulf Фото: Williams

Варианты призваны отразить (справа налево, по рядам) современность, яркий визуальный облик, решительность и наследие.

Своими предпочтениями уже поделился пилот команды Алекс Элбон.

«Мне больше всего нравится тот, который подчеркивает наследие, – объяснил он. – Я человек простой, люблю ясные линии. Это импонирует мне и в делах, и даже в раскраске шлема. В детстве мне нравились все эти всполохи, градиенты и такие вещи.

А сейчас, повзрослев, я выступаю в однотонном шлеме».

Чтобы отдать голос за ту ливрею, которая нравится вам, посетите официальный сайт Williams.

Итоги голосования будут подведены 12 июля, и использовать партнерскую раскраску команда будет осенью в Сингапуре.

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