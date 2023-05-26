Предыдущая / В Mercedes озвучили шесть главных отличий новой W14 Следующая / Сайнс опередил Алонсо в первой тренировке в Монако, Макс – 6-й
Формула 1 Галерея

Williams попросила болельщиков выбрать ливрею Gulf

Команда подготовила четыре варианта раскраски в цветах спонсора – один из них, который окажется самым популярным, будет использован позже по ходу сезона

Адам Купер
Автор:
Williams FW45 в ливрее Gulf

Gulf и прежде перекрашивала машины команд-партнеров – классическим примером стала история с McLaren на Гран При Монако 2021 года. На этот раз маркетологи придумали еще более интересную историю: подготовили четыре варианта ливреи для новых партнеров из Williams и оставили окончательный выбор за поклонниками Ф1. 

Williams FW45 в ливрее Gulf

Williams FW45 в ливрее Gulf

Фото: Williams

Williams FW45 в ливрее Gulf

Williams FW45 в ливрее Gulf

Фото: Williams

 

Williams FW45 в ливрее Gulf

Williams FW45 в ливрее Gulf

Фото: Williams

Williams FW45 в ливрее Gulf

Williams FW45 в ливрее Gulf

Фото: Williams

Варианты призваны отразить (справа налево, по рядам) современность, яркий визуальный облик, решительность и наследие. 

Своими предпочтениями уже поделился пилот команды Алекс Элбон.

«Мне больше всего нравится тот, который подчеркивает наследие, – объяснил он. – Я человек простой, люблю ясные линии. Это импонирует мне и в делах, и даже в раскраске шлема. В детстве мне нравились все эти всполохи, градиенты и такие вещи. 

А сейчас, повзрослев, я выступаю в однотонном шлеме».

Чтобы отдать голос за ту ливрею, которая нравится вам, посетите официальный сайт Williams.

Итоги голосования будут подведены 12 июля, и использовать партнерскую раскраску команда будет осенью в Сингапуре.

Читайте также:
Williams FW45 в ливрее Gulf
Williams FW45 в ливрее Gulf
1/4

Фотограф: Williams

Williams FW45 в ливрее Gulf
Williams FW45 в ливрее Gulf
2/4

Фотограф: Williams

Williams FW45 в ливрее Gulf
Williams FW45 в ливрее Gulf
3/4

Фотограф: Williams

Williams FW45 в ливрее Gulf
Williams FW45 в ливрее Gulf
4/4

Фотограф: Williams

Поделились
Комментарии

В Mercedes озвучили шесть главных отличий новой W14

Сайнс опередил Алонсо в первой тренировке в Монако, Макс – 6-й
Адам Купер Больше от
Адам Купер
«Кажется, ничего плохого не случилось». В Mercedes оценили работу новинок

«Кажется, ничего плохого не случилось». В Mercedes оценили работу новинок

Формула 1
Гран При Монако

«Кажется, ничего плохого не случилось». В Mercedes оценили работу новинок «Кажется, ничего плохого не случилось». В Mercedes оценили работу новинок

Вассер посмеялся над репортерами после вопроса о Льюисе в Ferrari

Вассер посмеялся над репортерами после вопроса о Льюисе в Ferrari

Формула 1

Вассер посмеялся над репортерами после вопроса о Льюисе в Ferrari Вассер посмеялся над репортерами после вопроса о Льюисе в Ferrari

Штайнер назвал главную сложность сотрудничества Haas c Ferrari

Штайнер назвал главную сложность сотрудничества Haas c Ferrari

Формула 1

Штайнер назвал главную сложность сотрудничества Haas c Ferrari Штайнер назвал главную сложность сотрудничества Haas c Ferrari

Williams Больше от
Williams
Галерея: все команды, выступавшие в Ф1 с моторами Honda

Галерея: все команды, выступавшие в Ф1 с моторами Honda

Формула 1

Галерея: все команды, выступавшие в Ф1 с моторами Honda Галерея: все команды, выступавшие в Ф1 с моторами Honda

СМИ: Вольф нацелился усадить Шумахера в Williams

СМИ: Вольф нацелился усадить Шумахера в Williams

Формула 1

СМИ: Вольф нацелился усадить Шумахера в Williams СМИ: Вольф нацелился усадить Шумахера в Williams

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Прайм
Прайм
Формула 1
Гран При Бразилии

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Самое важное:

Технический брифинг: крылатые тормоза Aston Martin AMR23

Технический брифинг: крылатые тормоза Aston Martin AMR23

F1 Формула 1
Гран При Монако

Технический брифинг: крылатые тормоза Aston Martin AMR23 Технический брифинг: крылатые тормоза Aston Martin AMR23

Расселл о новинках Mercedes: Нам было не до них

Расселл о новинках Mercedes: Нам было не до них

F1 Формула 1
Гран При Монако

Расселл о новинках Mercedes: Нам было не до них Расселл о новинках Mercedes: Нам было не до них

«Без них мы так и остались бы клиентами». Хорнер сделал комплимент Honda

«Без них мы так и остались бы клиентами». Хорнер сделал комплимент Honda

F1 Формула 1

«Без них мы так и остались бы клиентами». Хорнер сделал комплимент Honda «Без них мы так и остались бы клиентами». Хорнер сделал комплимент Honda

«Кажется, ничего плохого не случилось». В Mercedes оценили работу новинок

«Кажется, ничего плохого не случилось». В Mercedes оценили работу новинок

F1 Формула 1
Гран При Монако

«Кажется, ничего плохого не случилось». В Mercedes оценили работу новинок «Кажется, ничего плохого не случилось». В Mercedes оценили работу новинок

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.