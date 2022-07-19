Williams пообещала Латифи такой же болид для Франции, как у Элбона

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Команда Williams обновила машину Алекса Элбона еще к Гран При Великобритании, однако его напарник Николя Латифи выступил в той гонке, а также в следующем уик-энде в Австрии на дорестайлинговом болиде.

Накануне гонки во Франции в команде объяснили, что это было связано с неуверенность инженеров в том, что обновления работают. Теперь такая уверенность появилась.

«Конечно, погода в Сильверстоуне и спринтерская гонка в Австрии не способствовали получению адекватных данных, – пояснил главный гоночный инженер Williams Дэйв Робсон. – Но все же мы смогли убедиться, что с этими обновлениями мы сделали шаг вперед.

Неважно, пойдет ли дождь, будет ли жара, или погода останется стабильной весь уик-энд. Мы уверены, что с начала пятничных тренировок сесть смысл ставить обновления на машину Ники. И рассчитываем получить данные, чтобы научиться лучше настраивать болиды с новым пакетом обновлений».