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Формула 1 / Гран При Франции Новости

Williams пообещала Латифи такой же болид для Франции, как у Элбона

Канадский гонщик, наконец, получит обновления, которые у его напарника стоят с Гран При Великобритании

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Williams пообещала Латифи такой же болид для Франции, как у Элбона
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Команда Williams обновила машину Алекса Элбона еще к Гран При Великобритании, однако его напарник Николя Латифи выступил в той гонке, а также в следующем уик-энде в Австрии на дорестайлинговом болиде.

Накануне гонки во Франции в команде объяснили, что это было связано с неуверенность инженеров в том, что обновления работают. Теперь такая уверенность появилась.

«Конечно, погода в Сильверстоуне и спринтерская гонка в Австрии не способствовали получению адекватных данных, – пояснил главный гоночный инженер Williams Дэйв Робсон. – Но все же мы смогли убедиться, что с этими обновлениями мы сделали шаг вперед.

Неважно, пойдет ли дождь, будет ли жара, или погода останется стабильной весь уик-энд. Мы уверены, что с начала пятничных тренировок сесть смысл ставить обновления на машину Ники. И рассчитываем получить данные, чтобы научиться лучше настраивать болиды с новым пакетом обновлений».

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