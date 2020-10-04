Williams получит почти максимальный бюджет в 2021 году
Новые владельцы готовы сделать в команду существенные инвестиции
В этом году Williams впервые в истории вышла из под контроля семьи Уильямс после покупки инвестиционным фондом Dorilton. Все последние годы команда испытывала финансовые проблемы. Однако по словам нового руководителя Williams Саймона Робертса, теперь ситуация изменится.
С 2021 году в Формуле 1 будет введен потолок бюджетов в размере 145 млн долларов, и траты Williams будут близки к доступному максимуму.
«Наш бюджет основан на движении в сторону потолка расходов, – цитирует Робертса сайт Ф1. – В этом году уже слишком поздно. У нас оставалось всего четыре месяца и было уже ясно, к чему мы движемся. Но на следующий год мы смотрим на свои возможности, теперь у нас есть финансы для их реализации. Но мы будем тратить и инвестировать, только если это будет иметь смысл».
Williams третий год подряд занимает последнее место в Кубке конструкторов. В этом сезоне команда не набрала еще ни одного очка.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Williams
|Автор
|Иван Матушкин